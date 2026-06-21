Kiedy „na zawsze” kończy się wcześniej niż planowano. Głośne rozwody znanych par: Kot, Prokop, Kurzajewski, Skiba

W show-biznesie najłatwiej opowiada się historie nagłe: nowe romanse, szybkie śluby, głośne zdrady, emocjonalne powroty. Znacznie trudniejsze są te, w których koniec przychodzi po latach. Bez jednego prostego powodu, bez scenariusza, który da się zamknąć w dwóch zdaniach, bez wygodnego podziału na winnych i skrzywdzonych.

Ostatnie miesiące i lata przyniosły kilka takich rozstań. Jedne ogłoszono spokojnie, niemal z czułością wobec wspólnej przeszłości. Inne ciągnęły się przez sądy, wywiady i publiczne komentarze. Łączy je jedno: dotyczyły par, które widzowie i czytelnicy zdążyli uznać za „stały element krajobrazu”. A gdy taki związek się kończy, reakcja jest zwykle mocniejsza niż przy kolejnym sezonowym romansie z czerwonego dywanu.

Rozstanie z klasą? Nie zawsze wygląda tak samo

Jednym z najgłośniejszych przykładów ostatniego czasu był Marcin Prokop. Prezenter i Maria Prażuch-Prokop poinformowali, że ich małżeństwo dobiegło końca po ponad 20 latach wspólnego życia. Zrobili to bez dramatycznego tonu. Podkreślili, że nadal są dla siebie ważni jako przyjaciele i rodzice córki Zosi. W ich komunikacie najmocniej wybrzmiało zdanie, że „dobre rozstanie” może istnieć, choć brzmi jak oksymoron.

Podobną ścieżkę wybrali Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot. 18 czerwca 2026 roku aktor i jego była żona opublikowali wspólne oświadczenie. Przekazali, że decyzja o rozstaniu zapadła kilka miesięcy wcześniej, a oni nie są już małżeństwem. Byli razem od czasów studenckich, ślub wzięli w 2006 roku, doczekali się córki Blanki i syna Leona. W komunikacie poprosili o uszanowanie prywatności i zaznaczyli, że chcieli powiedzieć o wszystkim sami, zanim zrobią to inni.

Takie oświadczenia działają na wyobraźnię, bo burzą prosty schemat. Nie ma tu wojny na zarzuty, nie ma medialnego pojedynku. Jest raczej próba ustawienia nowej relacji po końcu małżeństwa. To trudniejsze do sprzedania w nagłówku, ale życiowo znacznie bardziej prawdopodobne: po tylu latach ludzie nie zawsze znikają sobie z życia. Czasem zmienia się tylko forma obecności.

Kiedy koniec nie mieści się w jednym komunikacie

Po drugiej stronie są rozstania, które latami nie mogły znaleźć finału. Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski byli razem niemal cztery dekady, a małżeństwem od 1995 roku. Ich historia zaczęła się w muzycznym świecie, miała romantyczny mit, wspólne sukcesy i rodzinę. Gdy jednak sprawa rozwodowa trafiła na wokandę, okazało się, że zakończenie tak długiej relacji może być wyjątkowo skomplikowane.

W 2021 roku Krzesimir Dębski potwierdził, że sprawa rozwodowa jest w toku i że para od ponad dwóch lat pozostaje w faktycznej separacji. Później media regularnie wracały do kolejnych rozpraw, mediacji i braku finału. To jeden z tych przypadków, w których najważniejszy nie jest sam moment rozstania, lecz ciężar wspólnej historii. Im dłuższy związek, tym więcej spraw trzeba domknąć – emocjonalnie, formalnie, rodzinnie.

Mocny publiczny ślad zostawił też rozwód Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego. Byli małżeństwem przez 24 lata, rozwiedli się w 2020 roku, ale ich historia długo nie znikała z mediów. Smaszcz wielokrotnie opowiadała o kryzysie w relacji, o braku rozmowy i oddaleniu, które narastało w domu. Kurzajewski przez długi czas wybierał milczenie albo odsyłał do postępowań sądowych. Ten rozwód pokazał inną stronę „długiego stażu”: nawet po formalnym końcu związek może jeszcze długo żyć publicznie, zwłaszcza gdy byli małżonkowie inaczej rozumieją granice prywatności.

Dwudziestoletnie małżeństwa też pękają

Michel Moran i jego żona Halina byli małżeństwem ponad dwie dekady. Restaurator i juror „MasterChefa” długo nie komentował doniesień o kryzysie. Dopiero w 2025 roku potwierdził w rozmowie z mediami, że jest po rozwodzie. Krótko i konkretnie, bez wyjaśnień. W jego przypadku najwięcej mówiła sama powściągliwość: nie każdy znany człowiek chce zamieniać prywatny koniec w publiczną opowieść.

Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk rozstali się po 22 latach małżeństwa. Informację przekazali w 2021 roku, prosząc o uszanowanie prywatności. W oświadczeniu zaznaczali, że rozstali się w zgodzie i pozostają w dobrych relacjach. Później aktorka mówiła już bardziej gorzko o tym, że pewnych rzeczy nie wspomina się dobrze, ale nadal nie zrobiła z rozwodu medialnego serialu. W 2024 roku ujawniła, że wyszła za Piotra Domanieckiego. Jej historia przypomina, że koniec wieloletniego małżeństwa nie musi oznaczać życiowego bezruchu – bywa początkiem nowego rozdziału, nawet jeśli droga do niego nie jest prosta.

Rafał Królikowski i Dorota Mirska przez lata uchodzili za jedną z tych par, które są obok show-biznesu, ale nie dla show-biznesu. Poznali się w latach 90., pobrali w 1995 roku, doczekali się dwóch synów. Media pisały, że po niemal trzech dekadach doszło do rozstania, a potem formalnego końca małżeństwa. W ich przypadku wątek jest szczególnie delikatny, bo para przez lata chroniła prywatność, a opinia publiczna znała raczej obraz stabilnego domu niż kulisy kryzysu.

Michał Czernecki i Magdalena Zając, wcześniej funkcjonująca publicznie jako Magdalena Czernecka, również zakończyli wieloletni związek. Dokumenty rozwodowe wpłynęły do sądu w czerwcu 2025 roku, a 24 marca 2026 roku zapadł wyrok rozwiązujący małżeństwo. Media przypominały przy tym wcześniejsze wyznania aktora o kryzysach i zdradzie, do których odnosił się w swojej autobiografii. Tu znów widać, że długi staż nie jest gwarancją prostego finału – czasem jest raczej dowodem na to, ile razy para próbowała jeszcze coś uratować.

Nie każda miłość kończy się po cichu

Wśród historii o długoletnich związkach często wraca też Jarosław Boberek. Aktor przez lata był związany z Iloną Kucińską-Boberek. W 2014 roku media informowały o rozwodzie, a jako jeden z powodów wskazywano zdradę. W późniejszych publikacjach opisywano jego relację z młodszą aktorką Magdaleną Turczeniewicz, poznaną na planie serialu „Galeria”. To przykład rozstania, które od początku miało mocno medialny ciężar, bo w tle pojawił się wątek nowej relacji i rodzinnego pęknięcia.

Krzysztof i Renata Skibowie poznali się jeszcze na studiach i spędzili razem ponad trzy dekady. Dlatego informacja o rozwodzie była dla wielu prawdziwym zaskoczeniem. Lider Big Cyca przyznał, że po 34 latach małżeństwa "coś się wypaliło", a ich drogi ostatecznie się rozeszły. Niedługo później związał się z młodszą o 26 lat Karoliną Kempińską, którą poślubił w 2023 roku. Sam Skiba podkreślał, że ma prawo do szczęścia i nowego początku, jednak kulisy rozstania wywołały spore emocje. Jego była żona Renata publicznie mówiła o poczuciu oszukania i zarzucała mu prowadzenie podwójnego życia jeszcze przed końcem małżeństwa. To sprawiło, że rozwód jednej z najdłużej będących razem par polskiego show-biznesu stał się jednym z najgłośniej komentowanych rozstań ostatnich lat.

Ewa i Marek Bukowscy spędzili razem ponad 20 lat, a ich małżeństwo zakończyło się formalnie w 2018 roku. Aktorka mówiła wówczas, że na rozwiązanie małżeństwa czekała cztery lata. Oboje byli znani, oboje pracowali w tym samym środowisku, oboje przez lata tworzyli parę, którą widzowie kojarzyli z ekranów i wywiadów. Ich rozwód był szybki formalnie, ale poprzedzony długim procesem oddalania. To ważny detal: publiczność dowiaduje się o końcu zwykle wtedy, gdy dla samych zainteresowanych wiele rzeczy jest już dawno przeżytych.

W tych rozwodach nie ma jednej puenty. Prokop i Kot pokazali model spokojnego komunikatu. Jurksztowicz i Dębski – ciężar sądowego finału, który nie przychodzi łatwo. Smaszcz i Kurzajewski – cenę publicznego rozdrapywania prywatnej historii. Gawryluk, Moran, Królikowski, Czernecki, Boberek i Bukowscy – różne warianty tego samego zdania: nawet bardzo długie małżeństwo może się skończyć.

I może właśnie dlatego te historie tak poruszają. Bo nie dotyczą tylko celebrytów. Dotyczą też naszej potrzeby wiary, że są pary „na pewno”, „na zawsze”, „poza ryzykiem”. Show-biznes tylko mocniej je oświetla. Reszta jest już bardzo zwyczajna: ludzie się zmieniają, relacje się zużywają, a czasem najuczciwszą decyzją po latach jest nie dalsze trwanie, tylko odejście – najlepiej z szacunkiem do tego, co kiedyś naprawdę było ważne.

Galeria: Rozwody po 20 latach i dłużej. Te pary uchodziły za nienaruszalne, a jednak się rozstały

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