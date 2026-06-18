Tomasz Kot rozwiódł się z żoną! Para wydała oświadczenie

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot przekazali ważną wiadomość. To koniec

Przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par polskiego środowiska filmowego. Tym większym zaskoczeniem dla fanów okazała się informacja o zakończeniu ich małżeństwa. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot opublikowali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali, że ich związek zakończył się już kilka miesięcy temu. Podkreślili, że była to wspólna i przemyślana decyzja.

Po wielu wspólnych latach, pół roku temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To była spokojna, wspólna i niełatwa decyzja. Przez lata zbudowaliśmy razem kawał życia, który pozostanie dla nas ważny

- napisali.

Rozstali się w zgodzie

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot zaznaczyli, że mimo rozwodu nadal łączą ich ważne sprawy, przede wszystkim rodzina. W oświadczeniu zapewnili, że pozostają dla siebie ważnymi osobami i wspólnie troszczą się o to, co budowali przez lata.

Łączy nas rodzina, wdzięczność za wspólnie przeżyty czas i wzajemny szacunek. Choć nie jesteśmy już małżeństwem, nadal jesteśmy dla siebie ważnymi ludźmi

- czytamy dalej.

Para poprosiła również o uszanowanie prywatności swojej oraz najbliższych.

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Byli małżeństwem przez 20 lat

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot byli parą przez 20 lat. Ślub wzięli w 2006 roku. Ona rozwijała karierę jako operatorka filmowa i psycholożka, on stał się jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia.

Mimo popularności aktor bardzo rzadko opowiadał publicznie o życiu rodzinnym. W wywiadach podkreślał jednak, że to właśnie dom i najbliżsi pozwalają mu zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot doczekali się dwójki dzieci

Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci. Ich córka Blanka zdecydowała się pójść w ślady ojca i rozpoczęła aktorską karierę. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w serialach "Wielka woda" oraz "Pati".

Także syn aktora, Leon, miał okazję spróbować swoich sił przed kamerą. Tomasz Kot wielokrotnie podkreślał jednak, że nie zamierza wywierać presji na dzieciach i chce, by samodzielnie wybierały swoją drogę.

Choć rozstanie jednej z najbardziej dyskretnych par polskiego show-biznesu z pewnością zasmuciło wielu fanów, wszystko wskazuje na to, że byli małżonkowie zakończyli swój związek w zgodzie i z wzajemnym szacunkiem.