Rozwód Michała Czerneckiego. W sądzie pojawił się "W BOJOWYM NASTROJU". Zdjęcia mówią wszystko

Ich małżeństwo trwało 20 lat. Doczekali się dwóch synów - 21-letniego już Franciszka i 19-letniego Piotra. Pierwsze informacje o rozpadzie związku Michała Czerneckiego i Magdaleny Czerneckiej pojawiły się w lipcu ub.r., a już we wrześniu "Super Express" zauważył aktora z inną kobietą. Jego żona zmieniła wtedy nazwisko. Zapytana o sprawę odpowiedziała: - To chyba naturalne, kiedy się kobieta rozwodzi, to zmienia nazwisko.

Wtedy wiadomo było, że nie zdołają już tego naprawić... We wtorek 24 marca odbyła się pierwsza i zarazem ostatnia sprawa rozwodowa byłej już pary. Od momentu wejścia do sądu aktor był w złym nastroju. Zwłaszcza, gdy zobaczył fotoreporterów. - Dobrze się bawicie?! - rzucił do nich. - Nie - usłyszał w odpowiedzi. - Widzę coś innego! - powiedział wkurzony.

Żona rozwiodła się z Czerneckim. W sądu wyszła szczęśliwa

Ale z żoną przywitał się normalnie. Wygląda na to, że oboje już wcześniej ustalili warunki swojego rozstania, bo na salę rozpraw weszli bez pełnomocników. Po pół godziny ich 20-letnie małżeństwo było już tylko przeszłością... Pani Magda wyszła na korytarz wyraźnie zadowolona. - Jestem rozwiedziona - powiedziała mediom.

Aktor nie chce komentować sprawy. Kilka miesięcy temu, gdy gościł w "Pytaniu na śniadanie", na spytki wzięli go Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki. Zapytali o miłosne przejścia. Czernecki, który miał wtedy opowiadać o swoim serialu, nieźle się wkurzył. - Ja mówię o serialu "Profilerka", to wy sobie rozmawiajcie - powiedział, ignorując prowadzących i ich pytania.

Michał Czernecki zdradził żonę

Co między nimi zaszło? Tego nie wiadomo. Michał Czernecki sam przyznaje jednak, że nie zawsze był święty. W przeszłości zdradził Magdalenę.

W końcu moja żona się o tym dowiedziała. Ale chyba wtedy tego chciałem... Żeby to wypłynęło, żebym musiał coś postanowić albo żeby ktoś za mnie postanowił, w którą stronę to ma pójść. Byłem na granicy wytrzymałości psychicznej. I wtedy właśnie omal nie zakończyło się moje małżeństwo. Magda je uratowała

- napisał w swojej książce.

26