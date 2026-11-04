Gwiazdy nowych "Igrzysk śmierci" są razem? Młodzi odpowiadają na plotki o romansie

Główne role w nadchodzącej odsłonie cyklu "Igrzyska śmierci" powierzono młodym aktorom Josephowi Zadzie i Mckennie Grace. Wcielają się oni w postacie Haymitcha Abernathy'ego oraz Maysilee Donner, których dramatyczne losy z pewnością poruszą widzów po zaplanowanej na 20 listopada premierze filmu "Wschód słońca w dniu dożynek". Jeszcze przed wejściem produkcji na ekrany kin, duet ten zdołał jednak mocno rozbudzić wyobraźnię fanów, choć można się zastanawiać, czy spekulacje nie zaszły za daleko.

Joseph Zada i Mckenna Grace reagują na plotki o związku. Co łączy gwiazdy "Igrzysk śmierci"?

Chociaż kreowani przez nich bohaterowie się przyjaźnią, to zażyłość aktorów w życiu prywatnym wzbudziła podejrzenia wielu obserwatorów, którzy zaczęli widzieć w nich parę. Szybko wyszło jednak na jaw, że fani dopatrzyli się uczucia tam, gdzie go wcale nie ma. Zarówno Joseph Zada, jak i Mckenna Grace zapewniają wyłącznie o swojej przyjaźni, a pojawiające się w sieci spekulacje określili jako dziwne.

- To trochę dziwne. Oboje mamy partnerów. Mckenna jest dla mnie jak młodsza siostra - skwitował Joseph, a jego koleżanka z planu dodała: - To domena internetu, że ludzie "shipują" najróżniejsze pary i celebrytów zgodnie z ich "widzi mi się" i to zabawne, dopóki nie komplikuje niczyjego życia.

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". O czym opowiada film i kto znalazł się w obsadzie?

Fabuła produkcji "Wschód słońca w dniu dożynek" zabiera widzów w czasy Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, czyli 50. Igrzysk Głodowych. Podczas tej edycji na arenę wysłano dwukrotnie więcej trybutów, a ostatecznym "zwycięzcą" został Haymitch Abernathy. Sam bohater podkreślał jednak, że w tej krwawej rywalizacji nie ma prawdziwych wygranych, a są jedynie ocalali. Obok grającego główną postać Josepha Zady oraz wcielającej się w Maysilee Donner McKenny Grace, w gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się również między innymi Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Ralph Fiennes w roli prezydenta Coriolanusa Snowa oraz Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee. Na ekranie pojawią się także Kelvin Harrison Jr. kreujący postać Beetee'ego Latiera, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, a ponadto Elle Fanning w roli Effie Trinket i Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman.

Joseph Zada i Esther McGregor o "Byliśmy łgarzami" i nowych "Igrzyskach śmierci" | Wywiad ESKA