Beauty Black Friday! Najbardziej wyczekiwane okazje w świecie beauty-tech

Co więcej, z kodem FOREO35 można uzyskać dodatkowe 35 proc. zniżki. Rejestracja uczestników promocji rozpoczyna się 1 października. Najwierniejsi fani marki, czyli FOREO LUNAtics, otrzymają wcześniejszy dostęp do ofert w dniach 1–8 listopada.

Pozostali klienci będą mogli skorzystać z promocji od 9 listopada do 1 grudnia. A przy tak atrakcyjnych rabatach można spodziewać się naprawdę wyjątkowych okazji!

FAQ™ Swiss Collection. Profesjonalna moc światła LED

To doskonały moment, by sięgnąć po zaawansowane technologicznie urządzenia, które wspierają pielęgnację przeciwstarzeniową. Wśród przecenionych propozycji znajdziemy maskę LED FAQ™ 202, FAQ™ 402 – pierwsze urządzenie łączące podwójną technologię mikroprądów z terapią światłem LED oraz panel LED FAQ™, który wspomaga regenerację i odprężenie po treningu.

W kolekcji FAQ™ każdy znajdzie rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb i codziennych rytuałów. Wyjątkowe rabaty to okazja, by zaprosić do domowej pielęgnacji technologie inspirowane profesjonalnymi zabiegami kosmetologicznymi i regeneracyjnymi.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Wielka trójka FOREO w promocyjnych cenach

Miłośnicy FOREO doskonale znają jej wielką trójkę. LUNA™, UFO™ i BEAR™ to kultowe urządzenia, które zdobyły popularność na całym świecie i stały się wizytówką marki. Podczas tegorocznego Black Friday w obniżonych cenach dostępne będą modele LUNA™ 4, UFO™ 3 oraz BEAR™ 2, a także kosmetyki uzupełniające ich działanie.

LUNA™ 4, której skuteczność potwierdzono badaniami klinicznymi, usuwa 99 proc. zanieczyszczeń, nadmiaru sebum i pozostałości makijażu. UFO™ 3 w zaledwie dwie minuty zapewnia korzyści porównywane z pięcioma przeciwstarzeniowymi zabiegami SPA, gwarantując natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie. Z kolei BEAR™ 2 wykorzystuje cztery rodzaje mikroprądów, by stymulować 69 mięśni twarzy i szyi, poprawiając napięcie skóry oraz pomagając uzyskać bardziej wymodelowany kontur twarzy.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Black Friday z FOREO – nie przegap najlepszych okazji!

Największe rabaty w roku to idealny moment, by odświeżyć swoją pielęgnacyjną rutynę, wypróbować technologie beauty-tech lub wreszcie spełnić kosmetyczne marzenie z listy życzeń. Od 9 listopada do 1 grudnia na FOREO.com będzie można kupić ulubione urządzenia i produkty do pielęgnacji skóry w specjalnych cenach z okazji Black Friday.

Warto skorzystać z tej okazji – takie promocje zdarzają się tylko raz w roku!

Autor: FOREO/ Materiały prasowe