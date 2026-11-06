COS prezentuje kolekcję na zimę 2026: Klasyka w nowej odsłonie i wyraziste okrycia wierzchnie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-11-06 11:00

Marka COS prezentuje kolekcję na zimę 2026, w której wyraziste okrycia wierzchnie spotykają się ze współczesną klasyką w nowej odsłonie. Kunszt wykonania, przemyślana konstrukcja i staranny dobór materiałów pozwalają na nowo zinterpretować kultowe fasony. Marka podkreśla sztukę tworzenia zimowych stylizacji poprzez tkaniny o bogatych fakturach, misternie dopracowane detale i szlachetne wykończenia.

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Autor: COS/ Materiały prasowe

Podstawę palety kolorystycznej kolekcji stanowi ponadczasowa czerń, zestawiona z energetycznymi odcieniami niebieskiego, które nadają jej głębi. Tradycyjne wzory i krata pojawiają się tu w subtelnie odświeżonej formie, a frędzle wprowadzają element ruchu.

W damskiej odsłonie kolekcji klasyczne krawiectwo zostaje przełamane płynnymi liniami i luźnymi fasonami. Dwurzędowy płaszcz typu peacoat zyskuje w tym sezonie nowe proporcje, a model dwustronny, wykończony miękką skórą, otula sylwetkę obszernym kołnierzem szalowym. Półprzezroczysta bluzka z apaszkowym detalem w zestawieniu z elegancko drapowaną marynarką, tworzy równowagę między wyrazistą konstrukcją a kobiecością. Sukienka z jedwabiu morwowego zachwyca swoją rzeźbiarską formą i mocno zaznaczoną linią ramion. Na wyjątkowe okazje marka proponuje satynową sukienkę na cienkich ramiączkach, zdobioną kwiatową koronką, falistymi brzegami i frędzlami. Spodnie o krawieckim kroju z obszernymi, rozszerzanymi nogawkami lub w fasonie barrel, nawiązują do estetyki lat 90. Całość dopełniają starannie dobrane szale i kaptury.

W kolekcji męskiej precyzyjne krawiectwo łączy się z nawiązaniami do tradycji, widocznymi m.in. w garniturach w prążki. Luźne kroje i przyciągające uwagę okrycia wierzchnie tworzą wszechstronną bazę garderoby, której elementy można z łatwością zestawiać. Dwurzędowy płaszcz typu peacoat wyróżnia się bogatą melanżową kolorystyką, a skórzana kurtka z odpinanym kołnierzem i charakterystycznymi kieszeniami czerpie z archiwalnych fasonów motocyklowych. Kolekcję uzupełniają długi płaszcz z wysokim kołnierzem oraz zapinane na suwak swetry ze splotami prążkowanymi i warkoczowymi. Dopracowane detale nadają ponadczasowym fasonom współczesnego sznytu.

COS
Autor: COS/ Materiały prasowe
COS
Autor: COS/ Materiały prasowe
COS
Autor: COS/ Materiały prasowe
 
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