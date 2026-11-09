Chłodny powiew luksusu. Jak pomalować się tej zimy i co czeka na nas na półkach perfumerii?

POŻEGNANIE Z CIEPŁYM BRĄZEM – CZAS NA "COOL-TONED MAKE-UP"

Największą zmianą, jaką przynosi ten sezon, jest wyraźne przesunięcie temperatury barwowej . Przez długi czas na topie były ciepłe, karmelowe i czekoladowe makijaże. Tej zimy chowamy je głęboko do szuflady .

Na pierwszy plan wysuwają się chłodne odcienie (cool-toned make-up), które idealnie rezonują z zimowym krajobrazem . Na powiekach nosimy teraz chłodne szarości, srebro, przydymione lawendy, taupe oraz stonowane, brudne fiolety . Co ciekawe, ten trend nie jest surowy ani zimny w odbiorze – dzięki nowoczesnym, jedwabistym formułom cieni, chłodne barwy dają niezwykle elegancki, niemal biżuteryjny efekt, który rozświetla spojrzenie w krótkie, szare dni .

OD MATU DO AKSAMITU – REWOLUCJA W WYGLĄDZIE CERY

Wraz ze spadkiem temperatur zmieniają się również wymagania naszej skóry. Zapominamy o suchych, płaskich matach oraz o przesadnie błyszczącym, „mokrym” wykończeniu, które zimą bywa niepraktyczne .

Nowym królem tekstur staje się soft velvet skin – skóra o aksamitnym, półmatowym wykończeniu. Chodzi o uzyskanie efektu idealnie gładkiej, nawilżonej i miękkiej cery, która wygląda luksusowo i zdrowo . Podkłady nowej generacji to produkty hybrydowe: łączą krycie z intensywną pielęgnacją, chroniąc barierę naskórkową przed mrozem i suchym powietrzem z grzejników . Policzki z kolei zdobi subtelny, naturalny rumieniec umiejscowiony nisko na kościach policzkowych – dokładnie taki, jaki pojawia się po energicznym spacerze na chłodnym powietrzu .

SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ – WYRAZISTE OKO ALBO USTA W KOLORZE WINA

Zimowe trendy dają nam w tym roku dwa niezwykle silne i alternatywne kierunki:

Usta jak muśnięte czerwonym winem: Głęboki burgund, śliwka, jeżyna i ciemna czerwień to absolutne hity na usta . Co ważne, porzucamy perfekcyjne, przerysowane kontury. Najmodniejszy efekt to usta delikatnie wklepane opuszkiem palca (tzw. blurred lips), gdzie kolor koncentruje się na środku i miękko rozmywa ku brzegom . Nonszalancki grunge i miękkie smoky: Jeśli wolisz podkreślić oczy, postaw na miękko rozblendowaną, ciemną kredkę wokół oka . Klasyczne, perfekcyjne smoky eyes ustępuje miejsca rockowemu, nieco tajemniczemu spojrzeniu, które wygląda, jakbyśmy stworzyły je od niechcenia w kilka minut .

SEPHORA NA SEZON ZIMOWY – CZAS NA ŚWIEŻE FORMUŁY

Wszystkie te spektakularne zmiany potrzebują odpowiednich narzędzi, a te tradycyjnie już dyktuje nam Sephora. Na ten sezon perfumeria przygotowała wyjątkowo ekscytujące portfolio premier. Choć każda z nas ma swoje ulubione klasyki, tegoroczne nowości zaskakują przede wszystkim innowacyjnymi konsystencjami .

HUDA BEAUTY Bronze Filter Palette

Praktyczna paleta do ocieplania i modelowania rysów twarzy za pomocą pudrów o stopniowalnym kryciu, zapewniająca efekt delikatnie muśniętej słońcem skóry

Autor: Huda Beauty/ Materiały prasowe

HAUS LABS BY LADY GAGA Sun Dipped Bronzing Veil

Lekki produkt upiększający cerę wtapia się w skórę, zapewniając jej naturalny, ciepły blask. Bezwodna formuła o konsystencji serum łatwo rozprowadza się na czystej skórze lub na makijażu, zapewniając naturalnie opalony, subtelny i jednolity efekt. Zawiera 77% składników pielęgnacyjnych, które dbają o nawilżenie przez cały dzień.

Autor: HAUS LABS BY LADY GAGA/ Materiały prasowe

HOURGLASS AMBIENT Lighting Edit Unlocked

Dostępna wyłącznie w sezonie świątecznym 2026 paleta do twarzy zawiera pięć nowych rozświetlających odcieni, które zapewniają efekt świeżej cery i wydobywają Twój naturalny blask. Paletę z limitowanej edycji zdobią wyjątkowe zawieszki autorstwa francuskiej projektantki biżuterii Lauren Rubinski, która tworzy ponadczasowe wzory upiększające codzienność.