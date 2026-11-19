Zbieraj piny i zadbaj o swoją aurę

Motywem przewodnim drugiej edycji jest aura, czyli energia, którą budujemy każdego dnia poprzez małe przyjemności i dobre nawyki. To połączenie samopoczucia, nastroju i tego, jak czujesz się ze sobą. Nie trzeba wielkich zmian, żeby o nią zadbać. Zacznij od małych rzeczy i pinów z Rosska. To właśnie one przypomną Ci o małych rytuałach, które pozytywnie wpłyną na Twoją aurę - chwila offline, pielęgnacyjny rytuał, spacer czy czas tylko dla siebie.

Każdy pin to rytuał, który doda Ci aury i przypomni, jak dbać o swoje samopoczucie. Zbierz całą kolekcję, noś dumnie i odkrywaj swoje rytuały! Dołącz do społeczności Piniar, czyli osób, które wiedzą, że dobra energia świetnie wygląda również przypięta do ulubionej torby czy kurtki!

Jak zdobywać piny i zostać Piniarą?

Zasady są naprawdę proste. Wystarczy mieć aplikację Rossmann PL, dołączyć do Klubu Rossmann i regularnie zaglądać do zakładki Misje. Tam co miesiąc będą pojawiać się zadania, których wykonanie pozwoli zdobywać kolejne piny.

Jak to działa?

Logujesz się do aplikacji Rossmann PL, dołączasz do Klubu Rossmann i przechodzisz do zakładki Misje.

Akceptujesz regulamin i wykonujesz zadania dostępne w aplikacji.

Po zrealizowaniu misji odbierasz swojego pina w drogerii Rossmann - wystarczy zeskanować aplikację przy kasie.

Na początek pin spokój

To symbol regeneracji i relaksu w łazience. Przypomina, że odpoczynek to nie luksus, tylko ważna część dbania o aurę. To właśnie ta krótka chwila pomaga złapać balans i poczuć się lepiej ze sobą. Oczyść nie tylko twarz, ale też swoją aurę!

Pin spokój otwiera drugą edycję kolekcji. Bądźcie czujni, bo pierwsza misja już za moment!

Nie zabraknie niespodzianek

Pssst! To jeszcze nie wszystko. W historię pinów zaangażują się Wasi ulubieni influencerzy z grupy DRE$$CODE, którzy pokażą swoje rytuały i opowiedzą o nich z własnej perspektywy. Każdy nada im osobisty charakter, dzieląc się tym, co pomaga mu złapać balans i zadbać o swoją aurę.

Po odbiorze pina z drogerii, co miesiąc będzie czekała na Was specjalna głosówka. Od kogo? Przekonajcie się sami!