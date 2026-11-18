W 2027 roku na szczycie trendów znajdą się krótkie boby kończące się tuż pod płatkami uszu , świetnie wyglądające zarówno w wersji gładkiej, jak i swobodnie potarganej.

, świetnie wyglądające zarówno w wersji gładkiej, jak i swobodnie potarganej. Ogromnym zainteresowaniem będą cieszyć się cięcia warstwowe gwarantujące pasmom lekkość , ruch oraz optyczne zagęszczenie.

, ruch oraz optyczne zagęszczenie. Modne staną się także swobodne przedziałki, naturalne fale i lekko zmierzwione końcówki , co wyeliminuje konieczność idealnego stylizowania każdego kosmyka.

, co wyeliminuje konieczność idealnego stylizowania każdego kosmyka. Przed podjęciem decyzji o nowym cięciu należy uwzględnić strukturę swoich włosów oraz czas potrzebny na ich codzienne układanie.

5

Modne fryzury 2027. Krótki bob znów podbija trendy

Wśród najważniejszych trendów fryzjerskich na 2027 rok bardzo silną pozycję zajmuje krótki bob. O ile wcześniejsze, dłuższe warianty tego cięcia opierały się na ramionach, o tyle nowa wersja kończy się zaledwie tuż pod płatkami uszu. Uczulenie to czerpie bezpośrednie inspiracje z klasyki lat 60. oraz 90., jednak w odświeżonej odsłonie gwarantuje znacznie więcej swobody.

Uczesanie to pozwala na dużą dowolność, ponieważ przedziałek można wyznaczyć centralnie, przesunąć na bok lub postawić na kontrolowany nieład. Taki krótki bob wygląda świetnie w wydaniu idealnie gładkim i eleganckim, ale równie dobrze sprawdza się przy naturalnie falowanych pasmach. Rozmaite odsłony tej fryzury pojawiły się już na wybiegach u projektantów prezentujących kolekcje na sezon wiosna-lato 2027.

Warstwowe cięcia na 2027 rok dodają włosom objętości

Nadchodzący 2027 rok będzie należał także do uczesań wykorzystujących subtelne cieniowanie. Zastosowanie delikatnych warstw sprawia, że fryzura nabiera dynamiki oraz zyskuje optyczną objętość. Jest to idealne rozwiązanie dla kobiet, które chcą odświeżyć swój wizerunek, ale nie zamierzają przy tym drastycznie skracać pasm. Odpowiednie stopniowanie kosmyków tuż przy twarzy świetnie eksponuje rysy i zapobiega efektowi ciężkiej, jednolitej tafli włosów. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest jego uniwersalność, ponieważ pasuje ono zarówno do pasm prostych, jak i tych z tendencją do lekkiego falowania.

Naturalne fale w trendach na 2027 rok zamiast prostowania włosów

Kolejnym wyraźnym trendem jest wydobywanie i akcentowanie naturalnej struktury pasm. Kobiety coraz częściej rezygnują z codziennego używania prostownicy i żmudnego modelowania na rzecz fryzur prezentujących się świetnie w swobodnej wersji. Efekt niewymagający niemal żadnego wysiłku można osiągnąć dzięki połączeniu naturalnych fal, lekko zmierzwionych końcówek oraz luźno poprowadzonego przedziałka. Trzeba jednak mieć na uwadze, że finalny rezultat zawsze zależy od indywidualnego typu włosów oraz precyzji samego strzyżenia.

Jaką fryzurę wybrać w 2027 roku? Praktyczne porady przed wizytą u fryzjera

Katalog trendów na nadchodzący sezon obejmuje zarówno wyraziste, krótkie i geometryczne strzyżenia, jak i znacznie łagodniejsze uczesania oparte na warstwach. Osoby stawiające na bezproblemową pielęgnację powinny jeszcze przed zajęciem fotela w salonie określić fryzjerowi czas przeznaczany na codzienną stylizację. Nawet najbardziej pożądane i modne cięcie okaże się nietrafionym wyborem, jeśli jego codzienne układanie będzie sprawiać zbyt wiele trudności.