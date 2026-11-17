Nie żyje Tina Simons. Aktorkę, którą widzowie mogli oglądać w filmach o Jamesie Bondzie, "Mrocznym rycerzu" czy "Mission: Impossible", znaleziono martwą w jej mieszkaniu. Smutną wiadomość przekazała jej wieloletnia przyjaciółka, Madeline Smith. Jej słowa chwytają za serce.

Nie żyje Tina Simons. Grała w największych hitach

Tina Simons występowała w znanych produkcjach filmowych, w tym w tytułach związanych z uniwersami Marvela i DC. Widzowie mogli zobaczyć ją m.in. w "Doktorze Strange'u", "Spider-Manie: Daleko od domu" oraz "Supermanie III". Na liście jej zawodowych dokonań znalazły się także "Mroczny rycerz" i "Mission: Impossible". Aktorka pojawiła się w aż czterech filmach z serii o Jamesie Bondzie!

O śmierci aktorki poinformowała w mediach społecznościowych Madeline Smith, która sama zapisała się w historii filmów o agencie 007. W 1973 r. zagrała w "Żyj i pozwól umrzeć", wcielając się w jedną z dziewczyn Jamesa Bonda.

Gwiazda Bonda zmarła samotnie w swoim domu

Jak napisała przyjaciółka, Tinę Simons znaleziono martwą w jej mieszkaniu w niedzielę 15 listopada 2026 r. Przyjaciółki znały się od 60 lat. Okoliczności i przyczyna śmierci aktorki nie zostały dotąd oficjalnie ujawnione.

Madeline Smith nie ukrywała, jak bardzo poruszyła ją ta wiadomość. W pożegnalnym wpisie podkreśliła, że szczególnie przejmująca jest myśl o tym, że jej przyjaciółka odeszła samotnie.

Jestem zdruzgotana. Tina Simons. Znaleziona martwa w swoim mieszkaniu. Straszne. Była moją przyjaciółką niemal na pewno od 1968 roku. Jakże okrutnie jest umrzeć samotnie - i w ogóle umrzeć! Mam nadzieję, że wkrótce usłyszę o ceremonii upamiętniającej tę drogą duszę.

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