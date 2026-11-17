Christian Cousins zaczął karierę aktorską jako dziecko. Fani kina doskonale pamiętają go z wielkich ekranowych hitów z przełomu lat 80. i 90. Za rolę Dominica w komedii "Gliniarz w przedszkolu" z 1990 r. - zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera - pokochał go cały świat.

Niezwykła kariera razem z bratem bliźniakiem

Christian miał brata bliźniaka Josepha. Bracia razem rozwijali karierę i przez 6 lat występowali w serialu "Knots Landing". Pojawili się również w takich produkcjach jak "Eerie, Indiana", "Highway to Heaven" oraz "Twin Sitters". Film z 1995 r. okazał się ich ostatnim aktorskim występem.

Pożegnanie z aktorstwem nie oznaczało jednak końca zawodowej aktywności Christiana. Po latach pracy przed kamerą postanowił związać się z biznesem. Podczas internetowego spotkania obsady "Gliniarza w przedszkolu" w 2020 r. opowiadał, że pracował jako menedżer w branży meblarskiej. Współprowadził również firmę zajmującą się produktami CBD.

Przyrodni brat pożegnał gwiazdora

O śmierci aktora poinformował w mediach społecznościowych jego przyrodni brat, Jonas Roeser. W pożegnalnym wpisie wspominał Christiana jako człowieka pełnego energii, pasji i marzeń. Podkreślił również, że od dłuższego czasu brat miał poważne problemy ze zdrowiem. W poruszającym wpisie podziękował za wsparcie fanom.

Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się dobrym słowem, a szczególnie fanom "Gliniarza w przedszkolu". Wasze wiadomości naprawdę wiele dla nas znaczą. Widok tego, jak ciepło wspominacie Christiana i Josepha oraz jak wiele radości wciąż dają wam ich występy, był dla nas ogromnym pocieszeniem..

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