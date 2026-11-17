Janusz Majewski zmarł ponad trzy lata temu, ale pamięć o wybitnym reżyserze wciąż jest żywa. Okazuje się, że jego filmowa twórczość to nie jedyna rzecz, z którą kojarzyli go ludzie. Miał też wyjątkową pasję, o której doskonale wiedzieli jego znajomi.

Prezent na grobie zostawiła osoba, która doskonale znała Majewskiego

Majewski przez dziesięciolecia kolekcjonował laski spacerowe. Jak wspominała jego córka, każdej niedzieli można go było spotkać na warszawskim Wolumenie, gdzie wypatrywał kolejnych okazów do swojej kolekcji. Zgromadził ich ponad sto. Nie były to jednak zwyczajne przedmioty. Wśród nich znajdowały się laski ze srebrnymi uchwytami, wykonane z kości słoniowej, wyposażone w ukryty sztylet, a nawet takie, które po rozłożeniu zamieniały się w krzesełko. Reżyser przywoził je z różnych stron świata.

O wyjątkowym geście pamięci opowiedziała Anna Klara Majewska. Na grobie jej rodziców na Powązkach Wojskowych ktoś pozostawił elegancką laskę. Do przedmiotu dołączono niewielką karteczkę, która wyjaśniała, skąd wziął się ten niecodzienny podarunek.

Tajemnica darczyńcy wyszła na jaw

Okazało się, że jego autorem był scenarzysta. Chciał podarować laskę Januszowi Majewskiemu jeszcze za jego życia, ale nie zdążył zrealizować tego zamiaru. Postanowił więc przynieść prezent na grób reżysera. Na dołączonej kartce napisał:

Dla rodziny pana profesora. Prezent, którego nie zdążyłem wręczyć osobiście

Córka filmowca nie ukrywała, jak bardzo poruszyła ją ta historia. W swoim wpisie zwróciła uwagę na wyjątkowy charakter gestu, który nastąpił niemal trzy lata po śmierci jej ojca.

Spóźniony prawie trzy lata podarunek, a zarazem jeden z najbardziej osobliwych i wzruszających dowodów pamięci, jakie można sobie wyobrazić

- napisała Anna Klara Majewska.

"Jedna z nich sama go odnalazła"

Dodała również, że jej tata z pewnością doceniłby symbolikę całej sytuacji. Na koniec przywołała jego charakterystyczne poczucie humoru, nawiązując do wieloletniej miłości reżysera do kolekcjonowania lasek.

Przez kilkadziesiąt lat uganiał się za laskami, a teraz, kiedy już przestał, jedna z nich sama go odnalazła.

Nie przegap: Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie żyje. Jego żona Anita podjęła ważną decyzję

28