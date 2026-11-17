Anna Seniuk gorzko o emeryturach gwiazd

Anna Seniuk to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek teatralnych i filmowych, której kariera trwa już ponad sześć dekad. W 1964 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie i zadebiutowała na scenie Starego Teatru.

Od aktorskiego debiutu z sukcesami łączyła karierę teatralną z filmową i telewizyjną. Ogromną popularność przyniosła jej rola Magdy Karwowskiej w kultowym serialu "Czterdziestolatek". Anna Seniuk jest także cenioną pedagożką, profesorką Akademii Teatralnej w Warszawie i laureatką wielu prestiżowych nagród.

17 listopada Anna Seniuk skończyła 84 lata, ale nadal pozostaje aktywna zawodowo. W rozmowie z portalem Plejada stwierdziła, że sama ma jeszcze siłę do grania, ale nie każdy artysta może sobie na to poradzić. Nawiązała przy tym do emerytur gwiazd.

Uważam, że tym trzeba się zająć, ale nie mogę nic z tym zrobić. Wiem, że wielcy artyści i mali, nieważne, którzy spędzili wiele lat w tym zawodzie, powinni mieć godną starość tak, jak każdy z emerytów - nie tylko artyści. To jest ogólnopolski problem. Ja [...] mogę jeszcze pracować, jeszcze trochę pamiętam. Co dziwne, po osiemdziesiątce zrobiłam pierwszy monodram, potem drugi monodram i szykuję trzeci - mówiła kilka miesięcy temu w rozmowie z Plejadą.

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Anna Seniuk: "Artyści powinni mieć godną starość"

Polskie gwiazdy estrady unikają tematu swoich zarobków, to chętnie wypowiadają się o emeryturach. W sieci bardzo często pojawiają się informacje dotyczące zarówno niskich jak i wysokich przelewów, które wypływają na konta artystów.

Ze względu na specyfikę pracy artyści często zatrudni są na kontraktach lub umowach "śmieciowych", z których nie opłaca się składek lub są one bardzo niskie. Maryla Rodowicz w jednym z wywiadów stwierdziła, że w latach 70. i 80. nikt nie myślał o emeryturze. Nie odkładano więc składek. "Kiedyś nikt nam nie mówił o żadnych składkach, ubezpieczeniach" - stwierdziła z kolei Beata Tyszkiewicz w rozmowie z "Super Expressem".

Warto zaznaczyć, że o ile artyści rzeczywiście mogą otrzymywać niskie świadczenia, to ci najpopularniejsi mieli wiele okazji, by uzbierać spore oszczędności. Część gwiazd mimo osiągnięcia wieku emerytalnego ma nadal może przebierać w ofertach pracy. W przeciwieństwie do większości polskich emerytów.

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Sonda Czy gwiazdy powinny otrzymywać większe emerytury? Tak Nie Nie wiem