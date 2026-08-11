Agnieszka Fitkau-Perepeczko ma aż dwie emerytury. "Są dziadowskie"

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-11 11:29

Agnieszka Fitkau-Perepeczko to znana polska aktorka. Nigdy nie ukrywała tego, że w życiu jej o tyle wyszło, iż może pobierać emerytury aż a dwóch państw. Okazuje się jednak to mylnym wrażeniem. Aktorka mówi wprost - kwoty są śmiesznie niskie. Wymieniła je wprost

Kim jest Agnieszka Fitkau-Perepeczko? 

Agnieszka Fitkau-Perepeczko to polska aktorka, modelka, pisarka oraz fotografka, urodzona 6 maja 1942 roku w Warszawie. Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie zdobyła w 1966 roku. Przez lata związana była z Teatrem Dramatycznym, a także odnosiła sukcesy na wybiegach - współpracowała m.in. z Modą Polską. Pod koniec lat 70. wyemigrowała do Australii, gdzie kontynuowała karierę w modelingu oraz fotografii.

Największą ogólnopolską popularność i sympatię widzów przyniosła jej rola charyzmatycznej Simony w serialu "M jak miłość", w którą wcielała się w latach 2003–2007. Prywatnie przez ponad cztery dekady tworzyła małżeństwo z kultowym polskim aktorem Markiem Perepeczko, odtwórcą roli Janosika.

Jest autorką licznych książek o tematyce kulinarnej i obyczajowej, w tym bestsellerów "Babie lato" czy "Śniadanie w łóżku". Słynie z bezkompromisowych wypowiedzi, energii oraz promowania witalności bez względu na wiek, pozostając jedną z najbardziej wyrazistych postaci w polskim show-biznesie.

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Agnieszka Fitkau-Perepeczko narzeka na swoją podwójną emeryturę 

Agnieszka Fitkau-Perepeczko od lat dzieli swoje życie między Polskę a Australię. Dzięki temu aktorka ma zarówno polską, jak i australijską emeryturę. W rozmowie z "Jastrząb Post" przyznała, że obie kwoty ją nie zadowalają. 

- Obie są dziadowskie. Tutaj są dwa tysiące złotych. Jak zapłacę za mieszkanie w Polsce, to zostaje mi tysiąc. Jak zapłacę za benzynę, to zostaje mi jeszcze na telefon [...]. W Australii dostaję też dwa tysiące dolarów i to jest taka podstawa, że masz te dwie emerytury. Nie umrzesz z tego, ale nie poszalejesz za bardzo. Ale ja pracuję. Mam jakieś tantiemy za pracę w aktorstwie, w serialu, więc ja sobie daję radę. Tantiemy za "M jak miłość", za "Janosika" - powiedziała Fitkau-Perepczko.

Nie ukrywa, że choć ma niskie świadczenie, nie lubi życia w luksusie. Najważniejsze jest dla niej dobre towarzystwo i ogólne szczęście. A w razie potrzeby... jest w stanie na coś specjalnego sama zarobić. 

Aktorka Agnieszka Fitkau-Perepeczko siedzi na żółtej kanapie. O jej niskich emeryturach przeczytasz na SE.
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