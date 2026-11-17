Maria Prokop po rozwodzie została nową gwiazdą Polsatu

Po ponad dwudziestu latach zakończył się związek Marcina Prokopa. Jeszcze do niedawna jego małżeństwo z Marią Prokop uchodziło za przykład w show-biznesie. W kwietniu niespodziewanie opublikowali wspólne oświadczenie, w którym przekazali informację o rozwodzie. Zapewnili, że rozstali się w przyjaznej atmosferze.

Byli małżonkowie poznali się w 2003 roku podczas imprezy u wspólnych znajomych i niemal od razu połączyło ich uczucie. Marcin i Maria Prokopowie udzielili kilku wspólnych wywiadów, ale starali się trzymać życie prywatne z dala od mediów. Rzadko pojawiali się na branżowych imprezach.

Obecnie Maria Prokop wyrasta na nową gwiazdę telewizji. Kilka miesięcy temu otrzymała propozycję od Polsatu. Wiosną przyszłego roku zadebiutuje w roli prowadzącej program "Wielka miłość w małym mieście".

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Maria Prokop zachwyca figurą w kusym bikini!

Do tej pory Maria Prokop unikała medialnego zgiełku, ale za to prężnie działała w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 104 tyś. osób. W przeszłości pracowała w marketingu, dziś jest trenerką jogi. Prowadzi zajęcia oraz dłuższe warsztaty. Swoją wiedzą dzieli się również w sieci.

Prokop dzieli życie na Polskę oraz Teneryfę, gdzie kupiła mieszkania. Na jej Instagramie nie brakuje zdjęć zrobionych w pięknych okolicznościach przyrody. Była żona Marcina Prokopa dzięki regularnym treningom może pochwalić się wysportowaną i nienaganną sylwetką.

We wtorek podzieliła się ze swoimi obserwującymi kadrem prosto z plaży. Widać na nim joginkę skąpaną w blasku zachodzącego słońca. Maria Prokop ma na sobie kuse bikini, które odsłania jej wyćwiczoną figurę!

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QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie