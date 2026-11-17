Pożar mieszkania w Tychach. Znaleziono ciało 70-letniej kobiety

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w poniedziałek, 16 listopada, na terenie Tychów. Około godziny 17.30 służby ratunkowe odebrały sygnał o gęstym dymie oraz prawdopodobnym pożarze w jednym z lokali mieszkalnych w bloku przy ulicy Melchiora Kubicy. Pod wskazany adres natychmiast wysłano zastępy straży pożarnej oraz patrole policji.

„16 listopada, ok. godz. 17.30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tychach otrzymał zgłoszenie dotyczące silnego zadymienia oraz podejrzenia pożaru wewnątrz jednego z mieszkań bloku przy ul. Melchiora Kubicy” – przekazał mł. asp. Tomasz Ślosorz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Mundurowi, którzy weszli do środka, zastali tam wstrząsający widok. Na spalonej kanapie wewnątrz lokalu znajdowało się ciało 70-letniej kobiety. Szczególnie intrygujący w tej sprawie jest fakt, że płomienie wygasły zupełnie same, jeszcze zanim do akcji wkroczyli wezwani na miejsce strażacy.

Nieoficjalne ustalenia w Tychach. Rodzina znalazła zwłoki 70-latki

Dokładny przebieg tej tragedii wciąż owiany jest tajemnicą. Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy „Faktu” wynika, że makabrycznego odkrycia dokonali krewni zmarłej seniorki, którzy tego dnia przyszli ją odwiedzić w jej mieszkaniu.

Funkcjonariusze policji na obecnym etapie nie weryfikują oficjalnie tych informacji. Prowadzący sprawę nie zdradzają także potencjalnych przyczyn pojawienia się ognia i nie przesądzają, czy pożar bezpośrednio doprowadził do zgonu 70-latki. Służby cały czas pracują nad rozwikłaniem zagadki tego dramatu.

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Śledztwo prokuratury w Tychach. Zarządzono sekcję zwłok seniorki

W mieszkaniu, w którym rozegrał się dramat, przez długi czas czynności prowadzili strażacy, funkcjonariusze policji, a także prokurator oraz biegły specjalizujący się w pożarnictwie. Wszyscy ci specjaliści mają za zadanie ustalić dokładny przebieg pożaru oraz okoliczności, w jakich zmarła kobieta.

Rzecznik tyskiej policji, mł. asp. Tomasz Ślosorz, przekazał informację o działaniach prowadzonych na miejscu przez eksperta od pożarnictwa oraz przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Tychach. Nadzorujący czynności prokurator podjął już decyzję o zleceniu sekcji zwłok 70-latki, a śledczy nieustannie badają tło tego zdarzenia.

Odpowiedzi na najważniejsze pytania w tym postępowaniu przyniosą prawdopodobnie dopiero rezultaty badań sekcyjnych oraz szczegółowa ekspertyza biegłego pożarnika. W tej chwili wciąż nie ustalono bezpośredniej przyczyny zgonu 70-latki, a źródło zaprószenia ognia w lokalu pozostaje nieznane.

Funkcjonariusze skrupulatnie odtwarzają wszystkie detale tej poniedziałkowej tragedii.