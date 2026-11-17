Najbardziej dumny jestem ze stalowych śrub ukrytych w więźbie dachu. Nikt ich nie widzi. Ale to one sprawiają, że gdy przychodzi wichura, budowla stoi − to tymi słowami prowadzący mszę ksiądz nawiązał do życia zmarłego Wojciecha Klimasa.

Jak tłumaczył kapłan, to porównanie idealnie oddaje to, kim był twórca firmy KLIMAS Wkręt-met. Człowiekiem, który z małych, często niedocenianych detali, stworzył dzieło swojego życia. Prowadzący mszę ksiądz podkreślił, że tak jak śruby i wkręty produkowane przez jego firmę łączą potężne konstrukcje, tak Wojciech Klimas łączył ludzi. Był fundamentem, który zapewniał stabilność i bezpieczeństwo − zarówno swojej firmie, jak i bliskim.

„Wiele razy powtarzałeś, że zatrudniasz może nie ponad 1000 ludzi, ale ponad 1000 rodzin”

Jak opowiadał dalej kapłan, Wojciech Klimas nie postrzegał swojej firmy przez pryzmat wyników finansowych czy maszyn. Dla niego najważniejsi byli ludzie. Jak wielokrotnie powtarzał, nie zatrudniał ponad tysiąca pracowników, ale troszczył się o ponad tysiąc rodzin. To podejście czyniło z niego kogoś więcej niż tylko szefa.

Dla tych ludzi byłeś kimś znacznie więcej niż tylko szefem. Troszczyłeś się o każdego. Potrafiłeś wysłuchać, doradzić, podać rękę − mówił w kazaniu ksiądz.

Choć zmarły milioner zbudował biznesowego giganta, największym i najpiękniejszym dziełem w jego życiu była jego rodzina. Przez ponad cztery dekady tworzył z żoną dom oparty na miłości, wierze i wzajemnym zrozumieniu.

W 1982 roku w Tarnowskich Górach stanął przed ołtarzem. Przez ponad cztery dekady wspólnie budowali dom na skale, na fundamencie miłości, wiary i zrozumienia − mówił dalej kapłan.

Panie Wojciechu, dziękujemy, że byłeś człowiekiem przez duże C, że byłeś wspaniałym szefem, dobrym mężem i ojcem − podsumował.

Tragiczna śmierć milionera

Wojciech Klimas zmarł 11 listopada 2026 roku w wieku 66 lat. Został znaleziony w bardzo ciężkim stanie z raną postrzałową w Kuźnicy Lechowej pod Częstochową. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej i transportu śmigłowcem LPR do szpitala, jego życia nie udało się uratować.

Sprawą śmierci biznesmena zajęła się prokuratura.