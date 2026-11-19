Przez lata duet MMC Studio przyzwyczajał nas do minimalistycznej, monochromatycznej palety. Sezon FW 27 przynosi jednak spektakularny zwrot. Na wybiegu zobaczyliśmy energetyczną eksplozję i odważne kontrasty, które wyznaczyły zupełnie nowy kierunek dla polskiego street-fashion.

Futurystyczny blask: Motywem przewodnim pokazu stała się idea „odbicia” (tytułowe Reflect You ). Efekt ten zinterpretowano za pomocą ultralekkich, srebrnych nylonów o lustrzanej, nieregularnie pogniecionej fakturze, która dynamicznie reagowała na ruch modelek i grę świateł.

Motywem przewodnim pokazu stała się idea „odbicia” (tytułowe ). Efekt ten zinterpretowano za pomocą ultralekkich, srebrnych nylonów o lustrzanej, nieregularnie pogniecionej fakturze, która dynamicznie reagowała na ruch modelek i grę świateł. Nowoczesne tkaniny i rzeźbiarska forma: Projektanci połączyli technologicznie zaawansowane materiały z luksusową klasyką. Obok brokatowych żakardów i drukowanych skór pojawiły się naturalne kożuchy w zaskakującej, intensywnej kolorystyce.

Projektanci połączyli technologicznie zaawansowane materiały z luksusową klasyką. Obok brokatowych żakardów i drukowanych skór pojawiły się naturalne kożuchy w zaskakującej, intensywnej kolorystyce. Sylwetka power dressing z lat 80.: W konstrukcji dominowały mocno rozbudowane ramiona dodające sylwetkom drapieżności, precyzyjnie podkreślone talie oraz kontrastujące z nimi, zmysłowe i dopasowane dzianiny.

Współczesny design i biżuteryjne detale

Pokaz MMC Studio to od lat multidyscyplinarne wydarzenie, łączące świat mody z użytkowym designem. Na wybiegu zadebiutowała m.in. limitowana, metalicznie srebrna edycja etui do urządzenia glo™ Hilo Plus, idealnie wpisująca się w futurystyczny klimat kolekcji. Stylizacje uzupełniały okulary od Optyk Kochański oraz rzeźbiarskie formy biżuterii TOUS.

Marka TOUS zaprezentowała na wybiegu projekty z linii Strain, połyskującą Maggie Disco, zimową Maggie Bloom (łączącą złocenie z czarnym onyksem) oraz kultowy koncept HOLD. Prawdziwym hitem okazała się jednak specjalna czerwona puchówka MMC z uszami misia, stworzona w hołdzie dla ikonicznego symbolu marki biżuteryjnej.

„To już nasz czwarty wspólny pokaz z MMC Studio i jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej twórczej historii. W TOUS wspieramy lokalnych projektantów, dając im przestręń do interpretowania świata naszej marki we własny sposób” – podkreśliła Magdalena Siegal, head marketingu TOUS Polska.

Dekada legendy: 10-lecie kurtki JESSO

Najbardziej emocjonalnym punktem wieczoru był jubileusz kultowego projektu MMC Studio – kurtki JESSO, która od 10 lat pozostaje absolutnym bestsellerem i symbolem marki.

Z tej okazji powstał wyjątkowy projekt artystyczny. Projektanci zaprosili do współpracy artystów Monikę Drożyńską i Bartka Flisa. Zainspirowani rzeźbiarską twórczością Wandy Czełkowskiej, stworzyli oni trzy unikatowe, eksperymentalne interpretacje kurtki, które stały się częścią scenografii oraz samej prezentacji.

Co ciekawe, na wybiegu w roli modelek pojawiły się wieloletnie przyjaciółki marki: Lara Gessler, Monika Drożyńska oraz Jessica Mercedes. Obecność tej ostatniej miała wymiar symboliczny – to właśnie na cześć influencerki, która w 2017 roku zachwyciła tą kurtką światowe media podczas New York Fashion Week, model zyskał swoją słynną nazwę „JESSO”. Dziesięć lat później ta sama kurtka udowadnia, że jest projektem ponadczasowym, łączącym historię marki z jej nowoczesną tożsamością.

Autor: Pokaz Mody, Mmc, Listopad 2026, Pokaz Mmc "reflect You" Fw27/ AKPA

Autor: Pokaz Mody, Mmc, Listopad 2026, Pokaz Mmc "reflect You" Fw27, Julia Kuczyńska/ AKPA

Autor: Pokaz Mody, Mmc, Listopad 2026, Pokaz Mmc "reflect You" Fw27/ AKPA

Autor: Pokaz Mody, Mmc, Listopad 2026, Pokaz Mmc "reflect You" Fw27/ AKPA

Autor: Pokaz Mody, Mmc, Listopad 2026, Pokaz Mmc "reflect You" Fw27/ AKPA