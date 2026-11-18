Rekomendacja Stylisty: Złota zasada sezonu

Łącz przeciwieństwa. Najbardziej pożądane sylwetki tego sezonu opierają się na kontrastach: zestaw supergładką satynę z mięsistym, grubym swetrem, cekinowy błysk z surową, oversize'ową marynarką męską lub prostą bazę z luksusowym akcentem w klimacie vintage.

Nostalgia za wielką modą i luksusowe archiwalia

Współczesna moda z ogromną tęsknotą spogląda w przeszłość, co bezsprzecznie potwierdza najnowszy raport eBay Watchlist Trend Report. Zmiany na stanowiskach dyrektorów kreatywnych w topowych domach mody rozbudziły w nas potrzebę posiadania projektów z epok, które ukształtowały dzisiejszy rynek luksusu.

Co mówią dane? Na rynku wtórnym prawdziwe rekordy popularności biją projekty z czasów, gdy Karl Lagerfeld odpowiadał za estetykę Chanel (wzrost liczby ofert o 87% ), niezwykle zmysłowy okres Toma Forda w Gucci (wzrost o 49% ), a także pełne dramaturgii wizje Johna Galliano dla Diora (wzrost cen o 81% ). Gorącym trendem, który przenika również do mody męskiej, są legendarne, uniseksowe torby, takie jak odświeżona Amazona 180 od Loewe (wzrost ofert o imponujące 440% ) oraz klasyczna plecionka Intrecciato Andiamo od Bottega Veneta.

Na rynku wtórnym prawdziwe rekordy popularności biją projekty z czasów, gdy Karl Lagerfeld odpowiadał za estetykę Chanel (wzrost liczby ofert o ), niezwykle zmysłowy okres Toma Forda w Gucci (wzrost o ), a także pełne dramaturgii wizje Johna Galliano dla Diora (wzrost cen o ). Gorącym trendem, który przenika również do mody męskiej, są legendarne, uniseksowe torby, takie jak odświeżona od Loewe (wzrost ofert o imponujące ) oraz klasyczna plecionka od Bottega Veneta. Modowa porada: Świąteczny i sylwestrowy look zyska niespotykaną głębię, jeśli do nowoczesnej bazy przemycisz chociaż jeden vintage’owy akcent z historią. Może to być retro zegarek, wyrazisty naszyjnik po babci, biżuteryjna broszka wpięta w klapę marynarki lub markowa torebka bagietka kupiona z drugiej ręki.

Artystyczna elegancja w wersji Premium

Gdy klasyczna czerń spotyka się z malarstwem i rzeźbiarską formą, powstaje luksusowa interpretacja zimowej garderoby. W tym nurcie kluczowe znaczenie ma bezkompromisowa jakość surowców oraz geometryczna precyzja krojów.

Świąteczna odsłona kolekcji premium Birds of Paradise marki La Mania czerpie bezpośrednią inspirację z mistycznej symboliki łabędzia oraz abstrakcyjnego malarstwa Hilmy af Klint. Marka redefiniuje wieczorowy szyk za sprawą zmysłowych, głębokich czarnych sukienek o intrygujących konstrukcjach ( Kayla , Khai , Marley ), geometrycznej marynarki Sona Black oraz rzeźbiarskiego bolerka Nocturne Black . Monochromatyczną czerń przełamuje magnetyczna, karminowa czerwień sukienki Cove Red oraz ciepły, otulający karmel modelu Anat Caramel . Całość uzupełniają wełniane płaszcze i naturalne kożuchy z puszystym wykończeniem.

marki La Mania czerpie bezpośrednią inspirację z mistycznej symboliki łabędzia oraz abstrakcyjnego malarstwa Hilmy af Klint. Marka redefiniuje wieczorowy szyk za sprawą zmysłowych, głębokich czarnych sukienek o intrygujących konstrukcjach ( , , ), geometrycznej marynarki oraz rzeźbiarskiego bolerka . Monochromatyczną czerń przełamuje magnetyczna, karminowa czerwień sukienki oraz ciepły, otulający karmel modelu . Całość uzupełniają wełniane płaszcze i naturalne kożuchy z puszystym wykończeniem. Modowa porada: Jeśli wybierasz minimalistyczną czarną sukienkę maxi, zamiast klasycznego żakietu załóż na nią strukturalne bolerko lub przeskalowaną marynarkę o wyraźnie zarysowanych ramionach. Szlachetne dzianiny o przestrzennych strukturach świetnie współgrają ze skórzanymi, gładkimi dołami, tworząc zbalansowaną grę faktur.

Autor: LA MANIA/ Materiały prasowe

Autor: LA MANIA/ Materiały prasowe

Midnight Glam i cekinowa rewolucja

Blask przestał być zarezerwowany wyłącznie na środek nocy i parkiet klubu. W tym sezonie brokat, metaliczne nici i cekiny nosimy w sposób kontrolowany, nadając im szlachetnego, dzienno-wieczorowego wyrazu.

Kolekcja Midnight Glam bonprix stawia na blask, który dominuje nad zimowymi stylizacjami, ale w bardzo przystępny i funkcjonalny sposób. Znajdziemy tu cekinowe bluzki i spódnice idealne na przedświąteczne spotkania w gronie przyjaciół. Obok cekinów króluje niezwykle miękki, głęboki aksamit w tonacjach bordo oraz nasyconego fioletu. Zamiast sukienek, marka proponuje nowoczesne, geometryczne alternatywy: aksamitne, doskonale skrojone garnitury, kombinezony podkreślające talię oraz szerokie spodnie optycznie wydłużające sylwetkę.

stawia na blask, który dominuje nad zimowymi stylizacjami, ale w bardzo przystępny i funkcjonalny sposób. Znajdziemy tu cekinowe bluzki i spódnice idealne na przedświąteczne spotkania w gronie przyjaciół. Obok cekinów króluje niezwykle miękki, głęboki aksamit w tonacjach bordo oraz nasyconego fioletu. Zamiast sukienek, marka proponuje nowoczesne, geometryczne alternatywy: aksamitne, doskonale skrojone garnitury, kombinezony podkreślające talię oraz szerokie spodnie optycznie wydłużające sylwetkę. Modowa porada: Aby błyszczące elementy nie wyglądały zbyt ciężko, łącz je z casualowymi klasykami. Cekinową, dopasowaną spódnicę zestaw z prostym, gładkim golfem z cienkiej wełny. Z kolei aksamitną marynarkę możesz nosić rozpiętą, narzuconą na jedwabny bieliźniany top i połączoną z prostymi spodniami w kant.

Autor: bonprix/ Materiały prasowe

Autor: bonprix/ Materiały prasowe

Autentyczny komfort, czyli „dobrze ubrani, nie przebrani”

Święta to czas bliskości i wytchnienia, dlatego w zimowych trendach tak silną pozycję ma nurt domowej przytulności. Styl ten udowadnia, że elegancja nie musi oznaczać rezygnacji z pełnej swobody ruchów.

Świąteczna odsłona kampanii „w Twoim żywiole” marki Diverse opiera się na idei ubrań, które nas wspierają, a nie krępują. Damska linia dzieli się na trzy kapsuły: minimalistyczną klasykę, kobiecą satynę z miękkim welurem oraz odważny, grunge'owy styl oparty na motywach panterki i syntetycznej skórze. W modzie domowej dominują miękkie swetry z dyskretnie połyskującą nitką lub kryształkami. Dla mężczyzn marka proponuje ciepłe, wielowarstwowe kompozycje: zamszowe kurtki, marynarki w jodełkę z domieszką wełny, prążkowane golfy oraz wygodne spodnie typu chino w odcieniach beżu i melanżowej szarości.

marki Diverse opiera się na idei ubrań, które nas wspierają, a nie krępują. Damska linia dzieli się na trzy kapsuły: minimalistyczną klasykę, kobiecą satynę z miękkim welurem oraz odważny, grunge'owy styl oparty na motywach panterki i syntetycznej skórze. W modzie domowej dominują miękkie swetry z dyskretnie połyskującą nitką lub kryształkami. Dla mężczyzn marka proponuje ciepłe, wielowarstwowe kompozycje: zamszowe kurtki, marynarki w jodełkę z domieszką wełny, prążkowane golfy oraz wygodne spodnie typu chino w odcieniach beżu i melanżowej szarości. Modowa porada: Stwórz elegancki, domowy look, łącząc satynową, lejącą się spódnicę midi z luźnym, puszystym kardiganem o grubym splocie. Panowie z kolei mogą zastąpić sztywny garnitur miękkim golfem założonym pod strukturalną marynarkę – taka warstwowość wygląda niezwykle szykownie, pozostając przy tym maksymalnie wygodną.

Autor: Diverse/ Materiały prasowe

Autor: Diverse/ Materiały prasowe

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