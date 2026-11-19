Większe wydatki nie oznaczają jednak beztroski. Polacy, wspólnie z Hiszpanami, to dziś najbardziej wyczuleni na ceny konsumenci w Europie. Aż 75% z nas regularnie porównuje oferty między sklepami w sieci, wyprzedzając pod tym względem Francuzów (70%) oraz Niemców i Austriaków (po 64%). Co ciekawe, w grupie planującej największe wydatki ten wskaźnik czujności rośnie aż do 82%. Nie kupujemy pod wpływem impulsu. Zakupy planujemy ze znacznie większym wyprzedzeniem niż rok temu (deklaruje to 56% badanych), a niemal co czwarty konsument rozkłada wydatki na kilka kolejnych pensji.

Jak podkreśla Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl, polscy klienci doskonale wiedzą, jak mądrze zarządzać domowym budżetem. Bardzo chcą obdarować bliskich i podchodzą do świąt z dużym entuzjazmem, ale jednocześnie unikają zakupów pod wpływem chwili. Wolą dokładnie porównać asortyment, sprawdzić historię cen i zaplanować wydatki z wyprzedzeniem. Wydłużony do 12 dni Black Friday Week na Amazon.pl to bezpośrednia odpowiedź na te potrzeby. Daje to kupującym czas na spokojne, przemyślane decyzje, gwarantując szeroki asortyment oraz to, co Polacy cenią dziś najbardziej: nielimitowaną, darmową i szybką dostawę w ramach subskrypcji Amazon Prime.

W tegorocznych koszykach zakupowych Polaków tradycyjnie będą dominować moda i buty (wskazywane przez 57% badanych) oraz kosmetyki i artykuły do pielęgnacji (43%). Na kolejnych miejscach plasują się zabawki i gry (33%) oraz elektronika osobista (32%). Wyraźnym i zyskującym na popularności trendem są również artykuły codziennego użytku – aż 32% Polaków planuje kupić na promocji chemię domową, żywność czy podstawowe kosmetyki. Za tym wyborem stoi przede wszystkim wygoda oraz chęć uzupełnienia domowych zapasów przy okazji robienia większych zakupów.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Amazon.pl przygotował wyjątkowo głębokie rabaty na popularne kategorie produktów. W sekcji uroda i kosmetyki klienci mogą liczyć na oszczędności sięgające nawet 60% na produktach takich marek jak L'Oreal Paris, NIVEA, Maybelline New York, Bandi czy Neonail. Urządzenia do pielęgnacji ciała, włosów i higieny jamy ustnej od Philips, Oral-B, Beurer czy Garmin zostaną przecenione nawet o 50%. Z kolei w kategorii sport, moda i akcesoria outdoorowe (w tym sprzęt zimowy od Alpinus, Stanley czy RETOO) zniżki sięgną 40%. Codzienne niezbędniki, takie jak pieluszki WaterWipes czy produkty VelvetHome, będzie można kupić nawet o 55% taniej. Dodatkowo, na klientów czekają urządzenia Amazon, w tym Kindle, Echo oraz Fire TV Stick.

Podczas promocji Polacy patrzą jednak nie tylko na cenę samego produktu. Dla 46% z nich najważniejszym wyznacznikiem dobrej okazji jest darmowa dostawa. Dopiero na kolejnych miejscach plasują się końcowa cena (30%), szybka dostawa (29%) oraz wysoka jakość (24%). Co niezwykle istotne, darmowa dostawa jest kluczowa aż dla 57% kupujących z pokolenia Baby Boomers. Równie ważny jest dla nas święty spokój: dla 82% badanych poczucie bezpieczeństwa w sieci zapewniają łatwe zwroty i sprawna obsługa. Z tego powodu Amazon przygotował wyjątkowe udogodnienie – produkty zamówione podczas Black Friday Week można zwrócić aż do 31 stycznia 2027 roku.

Dla członków programu Amazon Prime 12-dniowy Black Friday Week to doskonała okazja do maksymalizacji oszczędności. Klienci Prime w Polsce to najbardziej zaangażowani łowcy okazji – aż 76% z nich zamierza wziąć udział w tegorocznym festiwalu zakupów. Codziennie będą oni mieli dostęp do nowych Epickich Okazji Prime, obejmujących produkty takich marek jak Russell Hobbs, Tineco czy Shokz, dostępne do wyczerpania zapasów. Aby ułatwić polowanie na najlepsze oferty, klienci mogą korzystać z darmowych, intuicyjnych narzędzi na stronie, takich jak funkcja "obserwuj okazję", powiadomienia na telefon czy osobiste listy życzeń.

Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich, jednak każdy może bez przeszkód zwiększyć swoje korzyści. Do programu Amazon Prime można dołączyć, korzystając z bezpłatnego, 30-dniowego okresu próbnego na stronie Amazon.pl/prime. Po jego zakończeniu subskrypcja wynosi zaledwie 69 zł rocznie lub 15,50 zł miesięcznie. W tej cenie użytkownicy otrzymują nielimitowane, darmowe i szybkie dostawy milionów produktów bez minimalnej kwoty zamówienia, dostęp do bogatej biblioteki filmów i seriali w Prime Video oraz darmowych gier w usłudze Amazon Luna.