Dlaczego czosnek puszcza zielone pędy? Błąd, który popełnia wiele osób w kuchni

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-14 9:06

Przynosisz czosnek ze sklepu, odkładasz na półkę, a po pewnym czasie dostrzegasz wychodzące z niego zielone kiełki. Chociaż to normalne zjawisko, niewłaściwe przechowywanie zdecydowanie je przyspiesza. Okazuje się, że idealne warunki dla tego warzywa są inne, niż często przypuszczamy. Zobacz, gdzie najlepiej trzymać zapasy, aby uniknąć problemu.

Cztery główki i dwa ząbki czosnku na wiklinowej tacy. O sposobach na kiełkowanie czosnku przeczytasz na SE.
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com

Jakie czynniki przyspieszają kiełkowanie czosnku?

Częstą przyczyną przedwczesnego kiełkowania czosnku jest przebywanie w nadmiernie ciepłym otoczeniu. Pozostawienie główki obok piekarnika, na słońcu czy blisko zmywarki tworzy idealny mikroklimat do rozpoczęcia wegetacji.

Kluczową rolę odgrywa też poziom wilgotności. Trzymanie czosnku w szczelnej folii blokuje przepływ powietrza i powoduje skraplanie się wody wewnątrz opakowania. Taka sytuacja stanowi prostą drogę nie tylko do wypuszczania pędów, ale i gnicia czy ataku pleśni.

Z tego względu zamykane pudełka i woreczki to zły pomysł. Czosnek potrzebuje lokalizacji przewiewnej, pozbawionej wilgoci oraz oddalonej od kuchennych urządzeń generujących ciepło.

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Kiedy skiełkowany czosnek nadaje się do jedzenia?

Wyrastający zielony kiełek nie jest jednoznacznym sygnałem, że warzywo musi wylądować w koszu na śmieci. Jeżeli ząbek pozostaje twardy i nie zdradza żadnych śladów pleśni czy zepsucia, wciąż jest bezpieczny do spożycia. Trzeba mieć jednak świadomość, że kiełkujący czosnek często zyskuje na ostrości i bywa lekko gorzkawy w smaku. Z kolei gdy zrobił się miękki, mokry lub zmienił zapach – należy go natychmiast wyrzucić.

Najrozsądniejszym podejściem jest nabywanie tylko takiej porcji czosnku, którą realnie wykorzystamy w niedługim czasie. To najprostszy sposób, by uniknąć problemu z psującymi się zapasami w domowych szafkach.

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