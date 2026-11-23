Jesienny festiwal zakupów Black Weeks oraz zbliżający się świąteczny szczyt i gorączka poszukiwań prezentów to moment, w którym łatwo o zakupowy paraliż. Wystarczy usiąść do komputera czy smartfona, by zalała nas fala promocji. Wtedy zaczynają się schody – jak w gąszczu okazji wybrać naprawdę dobry produkt i nie przepłacić? Z pomocą coraz częściej przychodzą wirtualni pomocnicy.

Cyfrowy doradca zamiast żmudnego researchu

Z najnowszego raportu „Customer Journey 2026. Poszukiwanie i zakup produktów online”, zrealizowanego przez agencję badawczą Minds&Roses, wynika, że w ostatnich miesiącach z narzędzi takich jak ChatGPT, Copilot czy Gemini korzystała podczas zakupów już jedna trzecia kupujących w sieci (33 proc.). Najchętniej, co nie dziwi, po takie wsparcie sięgają najmłodsi dorośli, czyli przedstawiciele pokolenia Z w wieku 18–30 lat – robi to aż 47 proc. z nich. Wśród milenialsów, czyli pokolenia Y (31–44 lata), odsetek ten jest wyraźnie niższy i wynosi 37 proc.

Po co właściwie pytamy algorytmy o radę? Kupujący traktują je przede wszystkim jako bezstronnego doradcę, który oszczędza czas:

40 proc. używa AI do precyzyjnego porównywania produktów i ich cech,

39 proc. szuka w ten sposób spersonalizowanych rekomendacji,

37 proc. chce po prostu przyspieszyć proces zbierania informacji.

Wirtualni doradcy sprawdzają się szczególnie tam, gdzie trzeba wnikliwie przeanalizować parametry. Ponad połowa korzystających z AI (53 proc.) sięga po ich podpowiedzi przy zakupie elektroniki. Na kolejnych miejscach znalazły się produkty z kategorii uroda (28 proc.), a także moda, asortyment do domu i ogrodu oraz zdrowie (po 25 proc. wskazań).

AI podpowiada, ale koszyk napełniamy na platformie

Choć sztuczna inteligencja coraz śmielej podpowiada nam, co kupić, sama nie stała się jeszcze miejscem finalizacji transakcji. Zapytani o to, gdzie zazwyczaj kupują produkty polecone z pomocą algorytmów, użytkownicy narzędzi AI najczęściej wskazują wielobranżowe platformy handlowe – to główny wybór ponad połowy z nich (53 proc.). Prawie co piąty korzystający z AI (19 proc.) woli udać się po polecony towar do tradycyjnego sklepu stacjonarnego, natomiast zakupy bezpośrednio wewnątrz aplikacji czy chatbotów AI to wciąż nisza, wybierana przez zaledwie 13 proc. osób korzystających z tych narzędzi.

Dlaczego nie kupujemy bezpośrednio w okienku czatu? Ponieważ inspiracja i rekomendacja to jedno, a pewność transakcji, ochrona kupującego, wygodne opcje dostawy i bezproblemowe zwroty w zaufanym środowisku to zupełnie inna sprawa.

Autor: Allegro/ Materiały prasowe

Od pierwszego kliknięcia aż do płatności

Raport Minds&Roses potwierdza, że w polskim e-handlu to właśnie platformy handlowe są głównym punktem startu na ścieżce zakupowej – od nich zaczyna 42 proc. badanych konsumentów. W tym segmencie niekwestionowanym liderem pozostaje Allegro, które wybiera blisko 8 na 10 osób startujących na platformach zakupowych (79 proc.). Jako punkt wyjścia do zakupów w sieci platforma wyprzedza zarówno wyszukiwarkę Google (35 proc. wobec 21 proc.), jak i wszystkie sklepy internetowe razem wzięte (10 proc.).

Przewaga ta jest szczególnie widoczna w większości kategorii produktowych: w środkach czystości na Allegro zaczyna ponad połowa kupujących (54 proc. wobec 14 proc. w wyszukiwarkach), a w artykułach dla zwierząt – niemal połowa (48 proc. wobec 23 proc.). Podobnie wygląda to w kategoriach dom i ogród (46 proc. do 19 proc.) oraz motoryzacja (45 proc. do 25 proc.). Co więcej, klienci wchodzą na platformę już ze sprecyzowaną potrzebą zakupową – 43 proc. z nich od razu wpisuje w wyszukiwarkę konkretną nazwę produktu.

Zakupy w jeden dzień – bez czekania i wahania

Allegro utrzymuje też pozycję bezkonkurencyjnego lidera w domykaniu transakcji. Aż 43 proc. badanych kupiło lub zamierza kupić poszukiwany produkt właśnie na tej platformie (dla porównania: sklepy internetowe odpowiadają za 15 proc., a sklepy stacjonarne za 8 proc.). Imponujący jest również wskaźnik lojalności – 79 proc. osób, które rozpoczęły poszukiwania na Allegro, tam też finalizuje lub zamierza sfinalizować swój zakup. Co ciekawe, platforma przyciąga także tych, którzy zaczynali gdzie indziej: jako miejsce zakupu dokonanego lub planowanego wskazuje ją aż 39 proc. badanych startujących w wyszukiwarce Google.

Wszystko to wpisuje się w szersze zjawisko dążenia konsumentów do maksymalnego skrócenia ścieżki zakupowej. Ponad połowa kupujących na Allegro (52 proc.) finalizuje zamówienie tego samego dnia, w którym rozpoczęła poszukiwania – a co piąty (21 proc.) kupuje produkt od razu. Połączenie szybkiej analizy w AI z zaufaną platformą zakupową sprawia, że nawet w szczycie sezonu wyprzedażowego zakupy stają się po prostu wygodniejsze.