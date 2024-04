Wsypuję do 1/2 szklanki i nakładam na fugi na podłodze raz w miesiącu. Są czyste jak nowe. Czyszczenie fug podłogowych

Małe muszki latają przy Twojej roślinie? Wsyp 3 łyżki do szklanki letniej wody i wlej do doniczki. Ziemiórki znikną raz na zawsze. Domowy preparat na ziemiórki

Wsypuję do 1/2 szklanki wody utlenionej i nakładam na fugi na podłodze raz w miesiącu. Są czyste jak nowe

Czyszczenie fug na podłodze to prawdziwa zmora. Godziny szorowania, silna chemia i dużo pracy włożonej w to, aby doprowadzić je do czystości - chyba wiele z nas doskonale zna ten scenariusz. Dlatego po pierwsze warto czyścić fugi podłogowe raz w miesiącu, aby nie doprowadzić do ich zabrudzenia. W tym celu można wykorzystać domowe sposoby na czyszczenie fug, które są na pewno bezpieczniejsze dla zdrowia, a równie skutecznie wybielą spoiny, usuwając z nich zalegający brud. Do połowy szklanki wody utlenionej wsypuję pół szklanki sody oczyszczonej i dokładnie mieszam. Powstałą pastę nakładam na fugi i delikatnie pocieram gąbka lub szczoteczką. Po wyschnięciu wyglądają jak nowe.

Czym czyścić fugi na podłodze, aby były czyste jak nowe?

Czyszczenie fug domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Tu sprawdzi się pasta do zębów, którą nanosimy szczoteczką do zębów i szorujemy. Na koniec powierzchnię należy przetrzeć wilgotną ściereczką. Jednym z najprostszych sposobów jest wykorzystanie proszku do pieczenia. Wystarczy przygotować gęstą pastę z proszku i wody, a następnie nałożyć ją na spoiny. Po 2 godzinach zmyć wilgotną ściereczką.