Łóżeczko dostawne daje dziecku osobne, bezpieczne miejsce do snu obok łóżka rodziców

Najbardziej przydaje się w pierwszych miesiącach życia dziecka, gdy nocne karmienia są częste

Materac powinien być twardy, płaski, dobrze dopasowany do łóżeczka i przeznaczony do jego konkretnego modelu

W łóżeczku dostawnym nie należy używać gniazdek niemowlęcych, poduszek, ochraniaczy ani luźnej pościeli

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Dla kogo łóżeczko dostawne będzie dobrym wyborem?

Łóżeczko dostawne może sprawdzić się rodzicom, którzy chcą mieć niemowlę blisko w nocy, ale nie chcą spać z nim w jednym łóżku. Dziecko ma wtedy własne miejsce do snu przy łóżku rodziców, dzięki czemu łatwiej sprawdzić, czy się obudziło, i wyjąć je na karmienie. Po karmieniu i uspokojeniu maluch powinien wrócić do swojego łóżeczka, zanim rodzic zaśnie.

To rozwiązanie bywa szczególnie wygodne w pierwszych tygodniach po porodzie, kiedy wstawanie kilka razy w nocy jest męczące. Może też ułatwić opiekę mamie po cięciu cesarskim lub trudnym porodzie, jeśli schylanie się do niskiego łóżeczka sprawia jej ból lub dyskomfort. Samo łóżeczko nie sprawi jednak, że dziecko zacznie przesypiać całą noc. Nie zastąpi też reagowania na głód, potrzebę bliskości czy konieczność przewinięcia.

Łóżeczko dostawne nie będzie dobrym wyborem, jeśli nie da się go stabilnie przymocować do łóżka rodziców albo wysokość materaca, rama łóżka czy jego konstrukcja nie spełniają wymagań producenta. W takiej sytuacji bezpieczniej wybrać zwykłe łóżeczko niemowlęce lub kołyskę ustawioną obok łóżka. Przez co najmniej pierwsze 6 miesięcy życia dziecko powinno spać w tym samym pokoju co rodzice, ale na osobnej powierzchni do spania.

Łóżeczko dostawne nie służy do wspólnego spania

Łóżeczko dostawne ma tworzyć oddzielną, płaską i stabilną przestrzeń dla niemowlęcia. Między łóżeczkiem a materacem rodziców nie może być żadnej szczeliny, ponieważ dziecko mogłoby wsunąć w nią głowę lub ciało. Po zamocowaniu łóżeczka nie należy odsuwać go od łóżka ani zastępować fabrycznych pasów sznurkiem czy taśmą.

Niemowlę układa się do każdego snu na plecach, na twardym i płaskim materacu. W łóżeczku powinien znajdować się tylko materac z prześcieradłem. Nie wkładaj do niego poduszki, kołdry, ochraniacza na szczebelki, maskotek, gniazdka niemowlęcego, wałka, klina ani luźnego koca. Dorosła kołdra i poduszki nie mogą przechodzić na stronę dziecka.

Jeżeli model ma kółka, przed snem trzeba je zablokować. Ściankę ustawia się dokładnie tak, jak opisuje instrukcja danego łóżeczka. Gdy dziecko śpi w łóżeczku, podnieś ściankę, jeśli tak zaleca producent. Upewnij się też, że kołdra i poduszki z łóżka rodziców nie mogą dostać się do miejsca snu dziecka.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie łóżeczka dostawnego?

Przy wyborze łóżeczka dostawnego najpierw sprawdź informacje o bezpieczeństwie, a dopiero później kolor, kosz na akcesoria czy możliwość kołysania. Warto wybrać model zgodny z normą EN 1130:2019 dotyczącą kołysek i łóżeczek dostawnych. Sama zgodność z normą nie zastępuje przeczytania instrukcji. Każdy model może mieć inne wymagania dotyczące rodzaju łóżka rodziców, regulacji wysokości i maksymalnej wagi dziecka.

Przed zakupem zmierz wysokość materaca w swoim łóżku i sprawdź konstrukcję ramy łóżka. Nie każde łóżeczko można zamocować do łóżka z szeroką ramą, szufladami pod spodem, nietypowym stelażem lub wystającymi elementami. Łóżeczko powinno stać stabilnie, bez przechyłu, a system mocowania musi obejmować łóżko zgodnie z instrukcją producenta.

Przed zakupem sprawdź przede wszystkim:

zgodność modelu z normą EN 1130:2019 oraz instrukcję w języku polskim

zakres regulacji wysokości pasujący do łóżka rodziców

fabryczny system pasów lub innych mocowań oraz możliwość zamocowania łóżeczka zgodnie z instrukcją

twardy i płaski materac przeznaczony do konkretnego modelu, bez szczelin przy bokach

sprawne blokady kółek, stabilna podstawa i brak uszkodzonych elementów

jasno podane ograniczenia dotyczące wieku, wzrostu i masy ciała dziecka oraz informacje, kiedy należy przestać używać łóżeczka

Kupując łóżeczko z drugiej ręki, upewnij się, że ma komplet elementów montażowych, instrukcję i materac pasujący do konkretnego modelu. Nie warto kupować łóżeczka bez pasów, z pękniętą ramą albo z materacem zapadniętym, zawilgoconym czy zbyt małym. Dodatkowy, grubszy materac może stworzyć niebezpieczną różnicę poziomów lub szczelinę przy bokach.

Kiedy przestać używać łóżeczka dostawnego?

Łóżeczko dostawne służy zwykle krótko, ponieważ jest przeznaczone głównie dla małych niemowląt. Zrezygnuj z niego po osiągnięciu limitu podanego przez producenta, a także wcześniej, gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać, klękać, podciągać się lub próbuje wyjść z łóżeczka. Nie trzeba czekać, aż maluch faktycznie wypadnie lub przechyli konstrukcję.

Kolejne miejsce do snu warto przygotować, gdy dziecko staje się bardziej ruchliwe albo zbliża się limit użytkowania podany przez producenta. Wtedy sprawdzi się łóżeczko niemowlęce z materacem dobrze dopasowanym do jego wymiarów. Wybierz łóżeczko niemowlęce stabilne i dopasowane do wieku dziecka. Materac powinien dokładnie pasować do jego wymiarów, a w środku nie powinno być poduszek, kołder ani innych luźnych przedmiotów.

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