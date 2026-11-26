Lęk przed fryzjerem może mieć związek z hałasem, dotykiem, obecnością obcej osoby i nieznanym miejscem

Dziecko warto przygotować kilka dni wcześniej, rozmawiając o wizycie, bawiąc się w fryzjera i krótko zaglądając do salonu

Podczas strzyżenia pomagają krótkie, spokojne komunikaty, obecność rodzica i możliwość zrobienia przerwy

Nie zmuszaj dziecka do strzyżenia, gdy jest bardzo przestraszone lub przytłoczone hałasem, dotykiem i nowym miejscem

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Dziecko boi się fryzjera. Co może je naprawdę niepokoić?

Dziecko zwykle nie boi się fryzjera z jednego powodu. Często niepokoi je kilka nowych bodźców naraz. Może przestraszyć je głośna maszynka albo suszarka, włosy spadające na twarz, zapach kosmetyków, peleryna przy szyi czy konieczność siedzenia bez ruchu. Dla malucha trudne bywa też to, że jego głowy dotyka nieznana osoba.

Zanim zaczniesz namawiać dziecko do strzyżenia, spróbuj ustalić, czego dokładnie się boi. Zapytaj prostymi słowami: czy przeszkadza mu hałas, czy nie chce peleryny, czy martwi się, że będzie bolało. Dziecko, które jeszcze nie potrafi tego powiedzieć, może odsuwać ręce fryzjera, zakrywać uszy, płakać już przed wejściem do salonu albo kurczowo trzymać się rodzica.

Nie wyśmiewaj dziecka ani nie przekonuj go na siłę, że nie ma się czego bać. Lepiej nazwać to, co widzisz: „Słyszę, że ta suszarka jest dla ciebie za głośna” albo „Nie lubisz, gdy włosy lecą ci na twarz”. Dziecko nie musi od razu polubić strzyżenia, ale łatwiej mu przejść przez sytuację, kiedy czuje się zauważone.

Jak przygotować dziecko do pierwszego strzyżenia? Zacznijcie kilka dni wcześniej

Do pierwszego strzyżenia warto przygotować dziecko kilka dni wcześniej, a nie dopiero tuż przed zajęciem miejsca w fotelu. Opowiedz krótko, gdzie pójdziecie i co będzie się działo, bez zasypywania szczegółami. Możesz powiedzieć: „Pani skróci ci włosy nożyczkami. Będę obok. Jeśli będzie ci za trudno, zrobimy przerwę”.

Pomaga zabawa w fryzjera w domu. Dziecko może najpierw uczesać lalkę, misia albo rodzica, a potem pozwolić przez chwilę przeczesać własne włosy. Nie udawaj jednak cięcia prawdziwymi nożyczkami blisko twarzy i nie zmuszaj do zabawy, jeśli samo nie ma na nią ochoty.

Jeśli jest taka możliwość, zajrzyjcie wcześniej do wybranego salonu tylko na kilka minut. Dziecko może obejrzeć fotel, przywitać się z fryzjerem i usłyszeć z daleka dźwięk suszarki. Dziecku łatwiej oswoić się z salonem podczas krótkiej wizyty niż wtedy, gdy od razu musi siedzieć przez całe strzyżenie.

Wizyta u fryzjera z dzieckiem: jak ułatwić samo strzyżenie

Na wizytę wybierz porę, w której dziecko jest wypoczęte i najedzone. Głodne, senne albo chore dziecko ma zwykle mniej cierpliwości do hałasu, czekania i dotyku. Warto też uprzedzić fryzjera, że to pierwsze strzyżenie i że dziecko może się bać.

Daj dziecku mały wybór tam, gdzie to możliwe. Może zdecydować, czy najpierw usiądzie samo, czy na kolanach rodzica, czy chce trzymać ulubioną przytulankę oraz czy fryzjer ma zacząć od przodu, czy od tyłu głowy. Jeśli włosy trzeba już skrócić, nie pytaj dziecka, czy chce się strzyc. Zaproponuj mu wybór dotyczący przebiegu wizyty, na przykład miejsca w fotelu lub przytulanki, którą zabierze ze sobą.

Mów spokojnie i konkretnie o tym, co dzieje się w danej chwili. Zamiast powtarzać „nie płacz”, spróbuj powiedzieć: „Teraz pani czesze włosy”, „Jeszcze dwa cięcia z boku” albo „Możesz ścisnąć moją rękę”. Gdy dziecko bardzo się denerwuje, poproś o przerwę. Możecie napić się wody albo na chwilę wyjść w spokojniejsze miejsce.

Pierwsze strzyżenie nie musi udać się w całości za jednym razem

Pierwsze strzyżenie nie musi oznaczać idealnej fryzury ani długiej wizyty. Czasem realnym celem jest skrócenie grzywki, podcięcie końcówek albo samo spokojne siedzenie przez kilka minut. Kolejne wizyty mogą być łatwiejsze, jeśli dziecko pamięta, że podczas poprzedniej wizyty mogło zrobić przerwę, a rodzic dotrzymał tego, co obiecał.

Jeśli dziecko wpada w panikę, wyrywa się, nie daje dotknąć głowy lub jest tak przestraszone, że nie może się uspokoić, nie przytrzymuj go na siłę, by dokończyć strzyżenie. Wyjdźcie i spróbujcie innym razem, po spokojnym przygotowaniu dziecka do kolejnej wizyty. Jeśli podobny lęk pojawia się także w wielu codziennych sytuacjach, na przykład podczas mycia włosów, wizyt w nowych miejscach czy kontaktu z obcymi osobami, i wyraźnie utrudnia dziecku codzienne życie, warto porozmawiać z pediatrą lub psychologiem dziecięcym.

Po wizycie zauważ wysiłek, a nie tylko efekt na głowie. Możesz powiedzieć: „Bałeś się suszarki, ale usiadłeś na chwilę i powiedziałeś mi, czego potrzebujesz”. Taka rozmowa pomaga dziecku zrozumieć, że może odczuwać strach i mimo to poradzić sobie z sytuacją krok po kroku.

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