Wartościowe życzenia na Dzień Dziękczynienia dla najbliższych

Wyrażanie wdzięczności stanowi fundament budowania głębokich i autentycznych relacji z rodziną oraz przyjaciółmi. Szczere słowa potrafią pokazać drugiej osobie, jak wiele znaczy jej obecność w naszej codzienności. Czasem wystarczy krótka wiadomość pełna ciepła, aby wywołać uśmiech na twarzy kogoś ważnego – niezależnie od tego, czy dzieli Was ocean, czy mieszkacie tuż obok siebie. Poniżej zebraliśmy wzruszające i proste życzenia po polsku z motywem Happy Thanksgiving, które sprawią radość każdemu obdarowanemu.

Dziękuję Ci za każdą chwilę wsparcia i za to, że zawsze potrafisz mnie rozśmieszyć. Jesteś dla mnie prawdziwym oparciem w trudnych momentach. Pięknego Święta Dziękczynienia!

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Doceniam Twoją obecność w moim życiu bardziej, niż potrafią to wyrazić słowa. Życzę Ci dnia pełnego spokoju, rodzinnego ciepła i pysznego jedzenia w gronie tych, których kochasz.

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Happy Thanksgiving! Dziękuję za to, że wnosisz tyle jasnych barw do mojej codzienności i zawsze służysz dobrą radą.

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Jestem ogromnie wdzięczna za Twoją cierpliwość i ciepło, którym mnie otaczasz. Niech ten czas będzie dla Ciebie pełen odpoczynku i radości.

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Dziękuję Ci za każdą wspólnie wypitą kawę i wszystkie przegadane wieczory. Twoja przyjaźń to dla mnie najcenniejszy skarb. Cudownego Dnia Dziękczynienia!

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Życzę Ci mnóstwa powodów do uśmiechu i serca przepełnionego spokojem. Dziękuję, że dzielisz ze mną trudy i radości każdego dnia.

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Happy Thanksgiving dla kogoś, kto zawsze potrafi dostrzec pozytywy w każdej sytuacji! Dziękuję Ci za Twoją niekończącą się energię i wiarę we mnie.

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Doceniam każdą lekcję i każde słowo otuchy, które od Ciebie słyszę. Niech ten wyjątkowy dzień przyniesie Ci zasłużony relaks w najlepszym towarzystwie.

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Jestem wdzięczny za Twoje ogromne serce i gotowość do pomocy w każdej chwili. Życzę Ci wspaniałego popołudnia w otoczeniu życzliwych ludzi.

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Dziękuję za to, że akceptujesz mnie w pełni i zawsze stoisz po mojej stronie. Oby dzisiejszy wieczór obfitował w piękne momenty i szczere uśmiechy.

W galerii poniżej znajdziesz kartki na Święto Dziękczynienia

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Inspirujące i krótkie życzenia na Thanksgiving po angielsku (z tłumaczeniem)

Jeśli masz rodzinę lub znajomych w USA czy Kanadzie, oryginalne życzenia na Święto Dziękczynienia po angielsku będą najpiękniejszym gestem pamięci. Zwięzła forma świetnie sprawdzi się jako szybki SMS, wiadomość na komunikatorze lub podpis pod zdjęciem w mediach społecznościowych.

Wishing you a Happy Thanksgiving filled with love, laughter, and endless blessings. I am so grateful to have you in my life!

(Życzę Ci szczęśliwego Święta Dziękczynienia przepełnionego miłością, śmiechem i niekończącą się pomyślnością. Jestem ogromnie wdzięczny/a, że mam Cię w swoim życiu!)

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May your Thanksgiving be full of peace, warm memories, and delicious food shared with the people you love most.

(Niech Twoje Święto Dziękczynienia będzie pełne spokoju, ciepłych wspomnień i pysznego jedzenia dzielonego z tymi, których kochasz najbardziej.)

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Thank you for being a constant source of support and joy in my life. Have a wonderful and relaxing Thanksgiving Day!

(Dziękuję, że jesteś stałym źródłem wsparcia i radości w moim życiu. Cudownego i relaksującego Dnia Dziękczynienia!)

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Counting my blessings today, and you are right at the top of the list. Happy Thanksgiving to you and your family!

(Zliczam dziś wszystko, za co jestem wdzięczny/a, a Ty jesteś na samym szczycie tej listy. Szczęśliwego Święta Dziękczynienia dla Ciebie i Twojej rodziny!)

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Even though we are miles apart, I am sending you my warmest thoughts and gratitude today. Happy Thanksgiving!

(Choć dzielą nas kilometry, przesyłam Ci dziś najcieplejsze myśli i wyrazy wdzięczności. Szczęśliwego Dnia Dziękczynienia!)

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May your home be filled with warmth and your heart with gratitude today and always. Happy Thanksgiving!

(Niech Twój dom wypełni się ciepłem, a serce wdzięcznością – dziś i każdego dnia. Szczęśliwego Święta Dziękczynienia!)

Oficjalne i biznesowe życzenia na Święto Dziękczynienia (po polsku i angielsku)

Relacje zawodowe opierają się na wzajemnym szacunku oraz docenianiu włożonego trudu. Krótka, elegancka wiadomość wysłana do amerykańskich kontrahentów, międzynarodowego zespołu czy polskich partnerów biznesowych to wyraz wysokiej kultury osobistej. Poniższe biznesowe życzenia na Święto Dziękczynienia pomogą Ci profesjonalnie podziękować za dotychczasową współpracę.

Propozycje biznesowe po polsku:

Dziękuję za zaufanie, którym obdarzają nas Państwo przy każdym wspólnym projekcie. Z okazji Święta Dziękczynienia życzę satysfakcji z osiągniętych celów oraz spokoju w domowym zaciszu.

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Jestem ogromnie wdzięczny za możliwość współpracy z tak profesjonalnym zespołem. Niech ten czas będzie dla Państwa okazją do zasłużonego odpoczynku i nabrania sił do kolejnych wyzwań.

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Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność za owocną współpracę i partnerstwo oparte na wzajemnym zrozumieniu. Oby nadchodzące dni przyniosły Państwu wiele prywatnych i zawodowych sukcesów.

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Dziękuję za inspirujące dyskusje, wsparcie i otwartość na nowe pomysły każdego dnia w pracy. Życzę Ci relaksującego popołudnia w atmosferze pełnej ciepła i spokoju.

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Cenię sobie Państwa rzetelność i zaangażowanie, które niezwykle ułatwiają codzienną pracę. Życzę mnóstwa pozytywnej energii i wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Propozycje biznesowe po angielsku (dla klientów i współpracowników z zagranicy):

On this Thanksgiving Day, we would like to express our sincere gratitude for your continued trust and partnership. Wishing you and your team a wonderful holiday!

(W Dniu Dziękczynienia pragniemy wyrazić szczerą wdzięczność za Państwa nieustające zaufanie i partnerstwo. Życzymy Państwu i całemu zespołowi wspaniałego święta!)

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Thank you for being such a valued part of our journey this year. May you enjoy a restful Thanksgiving surrounded by family and friends.

(Dziękujemy, że byli Państwo tak ważną częścią naszej tegorocznej drogi. Życzymy pełnego odpoczynku Święta Dziękczynienia w otoczeniu rodziny i przyjaciół.)

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Working with you is something I am truly thankful for. Wishing you a Happy Thanksgiving filled with peace, joy, and well-deserved rest!

(Współpraca z Tobą to coś, za co jestem naprawdę wdzięczny/a. Życzę Ci szczęśliwego Święta Dziękczynienia pełnego spokoju, radości i zasłużonego wytchnienia!)

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We deeply appreciate your hard work, dedication, and collaboration throughout the year. Happy Thanksgiving to you and your loved ones!

(Głęboko doceniamy Państwa ciężką pracę, zaangażowanie i współpracę przez cały rok. Szczęśliwego Święta Dziękczynienia dla Państwa i bliskich!)

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Wishing you a joyful Thanksgiving season and continued success in the months ahead. Thank you for a great partnership!

(Życzymy radosnego okresu Święta Dziękczynienia oraz dalszych sukcesów w nadchodzących miesiącach. Dziękujemy za wspaniałe partnerstwo!)