Energetyki zawierają substancje pobudzające, które mogą przyspieszać tętno i wywoływać uczucie niepokoju

Nawet energetyk bez cukru może zawierać dużo kofeiny

Kofeina pogarsza sen, a niewyspanie często zwiększa chęć sięgnięcia po kolejną puszkę

W Polsce od 1 stycznia 2024 roku nie wolno sprzedawać napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia

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Napoje energetyczne a nastolatek: dlaczego mała puszka może mocno działać?

Napoje energetyczne zawierają przede wszystkim kofeinę, czyli substancję pobudzającą układ nerwowy. W małej puszce może być około 80 mg kofeiny, a większe opakowania i energetyczne shoty mogą zawierać jej znacznie więcej. Do tego dochodzą inne składniki o działaniu pobudzającym, na przykład guarana, która także jest źródłem kofeiny.

Nastolatek nie reaguje na kofeinę tak samo jak dorosły, bo masa ciała jest zwykle mniejsza, a organizm nadal się rozwija. Znaczenie ma też cała kofeina wypita danego dnia, nie tylko ta z energetyka. Do łącznej dawki kofeiny wliczają się też kawa, cola, mocna herbata, czekolada, przedtreningówki i niektóre suplementy.

Wersja bez cukru nie rozwiązuje głównego problemu. Może mieć mniej kalorii, ale nadal zawiera kofeinę i inne substancje pobudzające. Słodkie energetyki dostarczają dodatkowo dużo cukru, co sprzyja próchnicy i utrwala nawyk sięgania po słodkie napoje.

Kołatanie serca, drżenie rąk i lęk to możliwe objawy po energetyku

Po wypiciu energetyka nastolatek może przez pewien czas czuć się bardziej pobudzony, ale pobudzenie może szybko przerodzić się w rozdrażnienie lub napięcie. Kofeina może przyspieszać bicie serca i oddech, podnosić ciśnienie oraz powodować dolegliwości ze strony żołądka. U części osób objawy mogą pojawić się nawet po dawce, po której kolega nie odczuwa żadnych dolegliwości.

Niektórych objawów po energetyku nie należy przeczekiwać. Pilnie trzeba szukać pomocy medycznej, jeśli pojawią się ból lub ucisk w klatce piersiowej, omdlenie, bardzo szybkie albo nierówne bicie serca, duszność, nasilone drżenie lub tak silne pobudzenie, że nastolatek nie potrafi się uspokoić.

Większą ostrożność trzeba zachować u młodych osób z chorobą serca, nadciśnieniem, zaburzeniami rytmu, nasilonym lękiem lub problemami ze snem. Jeśli nastolatek na stałe przyjmuje leki, warto zapytać lekarza lub farmaceutę, czy może łączyć je z kofeiną. Jedna puszka nie u każdego wywoła dolegliwości, ale ryzyko zależy od dawki, wrażliwości organizmu i okoliczności, w których nastolatek pije napój.

Energetyk nie zastąpi snu, a często pogłębia zmęczenie

Napoje energetyczne nie zastępują snu ani regeneracji. Mogą na krótko zmniejszyć uczucie senności, ale nie usuwają skutków zbyt krótkiego snu. Kiedy działanie kofeiny mija, nastolatek może odczuwać spadek sił, ból głowy, rozdrażnienie albo trudność ze skupieniem.

Kofeina może działać przez wiele godzin, dlatego energetyk wypity po południu lub wieczorem może utrudniać zaśnięcie. Łatwo wtedy wpaść w męczący schemat: krótki sen w nocy, energetyk rano lub w ciągu dnia, a potem kolejna trudna noc. Regularne sięganie po takie napoje może też prowadzić do przyzwyczajenia, więc ta sama ilość przestaje dawać oczekiwany efekt.

Energetyk podczas treningu nie zastąpi wody

Energetyk i napój izotoniczny to nie to samo. Energetyk ma pobudzać, a nie nawadniać podczas zwykłego treningu. Na co dzień, przed aktywnością i po niej podstawowym napojem dla nastolatka powinna być woda.

Picie energetyka przed intensywnym wysiłkiem, w upale, podczas infekcji albo po nieprzespanej nocy może dodatkowo obciążać układ krążenia. Ryzyko rośnie też wtedy, gdy nastolatek wypija kilka puszek, łączy energetyk z kawą lub stosuje produkty pobudzające przed treningiem. Alkohol i energetyki to także złe połączenie, ponieważ pobudzenie może osłabiać poczucie zmęczenia i utrudniać ocenę własnego stanu.

Jak spokojnie rozmawiać z nastolatkiem o napojach energetycznych?

Rozmowę najlepiej zacząć od konkretu, a nie od zakazu wypowiedzianego w złości. Warto zapytać: Kiedy i po co sięgasz po energetyk? Czy pijesz go z powodu niewyspania, przed sprawdzianem, na treningu, z nudów, czy dlatego, że piją go znajomi? Taka odpowiedź często pokazuje prawdziwy problem, na przykład zbyt późne chodzenie spać, przeciążenie nauką albo pomijanie śniadania.

W Polsce od 1 stycznia 2024 roku nie wolno sprzedawać napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia. Nie wolno ich też sprzedawać na terenie szkół ani w automatach. Sam zakaz sprzedaży nie rozwiązuje problemu, dlatego warto ustalić w domu jasną zasadę: energetyki nie służą ani do radzenia sobie ze zmęczeniem, ani jako napój przed treningiem. Jeśli nastolatek często potrzebuje pobudzenia, warto sprawdzić, czy się wysypia, regularnie je, pije wodę i nie ma zbyt wielu obowiązków. Gdy zmęczenie utrzymuje się mimo zmian, warto porozmawiać z lekarzem rodzinnym.

Źródła:

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