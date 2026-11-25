W 2026 roku czwartkowa Wigilia oraz przypadające w piątek i sobotę dni Bożego Narodzenia zapewnią cztery dni odpoczynku bez sięgania po urlop.

Święto wypadające w sobotę oznacza dla osób pracujących w standardowym systemie czasu pracy dodatkowy dzień wolny we wskazanym przez pracodawcę terminie.

Wzięcie zaledwie kilku dni urlopu pozwoli wydłużyć świąteczną przerwę nawet do dziewięciu lub jedenastu dni pod rząd.

Sylwester nie jest dniem ustawowo wolnym, ale piątkowy Nowy Rok 2027 ułatwi przeciągnięcie wypoczynku aż do pierwszego styczniowego weekendu.

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Boże Narodzenie 2026 w kalendarzu. Kiedy wypadają dni wolne?

Świąteczna przerwa w 2026 roku zacznie się już w czwartek 24 grudnia, ponieważ od 2025 roku Wigilia jest ustawowo wolna od pracy. Zaraz po niej w kalendarzu wypadają kolejne dni świąteczne oraz weekend:

24 grudnia, czwartek – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia, piątek – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia, sobota – drugi dzień Bożego Narodzenia;

27 grudnia, niedziela – standardowy dzień wolny od pracy.

Taki układ sprawia, że pracownicy wykonujący obowiązki od poniedziałku do piątku zyskają cztery dni odpoczynku z rzędu bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

Drugi dzień świąt w sobotę 26 grudnia. Komu przysługuje dodatkowe wolne?

Szczególne znaczenie ma wypadająca 26 grudnia sobota, gdyż w myśl Kodeksu pracy święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Z tego powodu zatrudnionym w standardowym systemie od poniedziałku do piątku szef powinien wyznaczyć inny wolny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym. Nie oznacza to jednak automatycznie wolnego w poniedziałek 28 grudnia, bo konkretną datę ustala pracodawca na podstawie organizacji pracy i obowiązującego okresu rozliczeniowego. Dobrze więc zajrzeć do firmowego grafiku, gdyż odbiór tego dnia może dodatkowo wydłużyć świąteczną przerwę.

Planowanie urlopu w grudniu 2026. Jak zyskać dziewięć lub jedenaście dni wolnego?

Chętni na dłuższą przerwę mogą sięgnąć po urlop wypoczynkowy i wziąć wolne od poniedziałku 21 grudnia do środy 23 grudnia. Połączenie tych dat z weekendem, Wigilią oraz świętami daje dziewięć dni odpoczynku od 19 do 27 grudnia kosztem trzech dni urlopu.

Inny wariant zakłada wpisanie wniosku urlopowego od poniedziałku 28 grudnia do czwartku 31 grudnia. Pozwoli to odpoczywać przez 11 dni z rzędu od Wigilii do niedzieli 3 stycznia 2027 roku, a z puli urlopowej znikną tylko cztery dni, ponieważ piątek 1 stycznia 2027 roku jest ustawowo wolny od pracy.

Sylwester 2026 i Nowy Rok 2027. Jak wypadają w kalendarzu?

Osoby planujące wypoczynek do Nowego Roku muszą pamiętać, że 31 grudnia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku Sylwester wypada w czwartek, więc aby nie przychodzić wtedy do firmy, trzeba wziąć urlop albo skorzystać z innego rozwiązania przewidzianego przez pracodawcę. Korzystnie prezentuje się za to wejście w 2027 rok, bo Nowy Rok przypada w piątek tuż przed weekendem, co przy urlopie wziętym między świętami daje długą przerwę niewielkim kosztem dni wolnych.

Harmonogram pracy na grudzień 2026. Kiedy odebrać dzień wolny za święto w sobotę?

Przed planowaniem wyjazdów i łączeniem świąt z urlopem dobrze wcześniej sprawdzić w firmowym harmonogramie, kiedy pracodawca wyznaczy wolne za sobotnie święto. Przy standardowym miesięcznym okresie rozliczeniowym dodatkowy dzień wolny powinien wypaść jeszcze w grudniu. Wybór najlepszego wariantu urlopowego zależy od tego, czy ktoś woli odpocząć przed Wigilią, czy przeciągnąć wolne do pierwszych dni stycznia, a grudniowy kalendarz sprzyja obu tym rozwiązaniom.