Strelicja to królowa domowych wnętrz, która dla zachowania swojego egzotycznego blasku wymaga odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w naszym klimacie.

Odkryj prosty i tani domowy nawóz, który dostarczy Twojej roślinie kluczowych składników: potasu i fosforu.

Stosuj tę naturalną odżywkę tylko raz w miesiącu, aby zapewnić strelicji spektakularny wzrost i lśniące, intensywnie zielone liście.

Domowy nawóz do strelicji na wzmocnienie liści

Strelicja skradła serca Polaków. Od kilku lat jest jedną z najchętniej uprawianych roślin doniczkowych w naszych domach. Nadaje śródziemnomorskiego klimatu pomieszczeniom i przykuwa uwagę swoimi kolorowymi kwiatami przypominającymi rajskie ptaki, a także wielkimi, zielonymi liśćmi. Z pewnością stanowi ona piękną ozdobę wnętrza, a do tego jest niewymagająca w pielęgnacji. Właściwie jedyne czego potrzebuje strelicja, to zapewnienie odpowiednich warunków i regularnego dostarczania składników odżywczych. Z racji, że jest to roślina tropikalna, pochodząca z południowej Afryki w naszym klimacie może się nie przyjąć lub z czasem tracić swój blask. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie nawozów do strelicji, które je wzmocnią i zachęcą do wzrostu. Oczywiście można w celu odżywienia użyć domowego nawozu do strelicji, który przygotujesz ze skórek bananów. Dostarczy roślinie tego, czego potrzebuje najbardziej, czyli potasu i fosforu.

Daj to strelicji raz na miesiąc, a będzie miała lśniące i zielone liście

Domowy nawóz ze skórek bananów to jeden z najpopularniejszych nawozów do kwiatów doniczkowych, w tym także i strelicji. Jest tani i łatwy w przygotowaniu, a dostarczy strelicji potasu i fosforu - dwóch składników potrzebnych do wzrostu i wzmocnienia. Jak przygotować domowy nawóz do strelicji? Skórkę z jednego banana pokrój na mniejsze kawałki, wrzuć je do litrowego słoika i zalej chłodną wodą. Słoik dobrze zakręć i odstaw w chłodne, ciemne miejsce na 2 dni. Po tym czasie powstałym roztworem podlej strelicję. Taki zabieg warto powtarzać raz na miesiąc, a liście będą lśniące i intensywnie zielone.

Pielęgnacja strelicji w doniczce

Pielęgnacja strelicji nie jest skomplikowana. Najlepiej ją ustawić w miejscu jasnym i słonecznym, ale nie w pełnym słońcu. Nie należy ustawiać ich w pobliżu kaloryferów i innych źródeł ciepła w zimie. Strelicja lubi dużą wilgotność powietrza, podczas upałów rośliny należy spryskiwać i dość obficie podlewać, ale dopiero gdy podłoże lekko przeschnie. W październiku podlewanie powinno się ograniczyć, aby roślina mogła przejść niezbędny okres spoczynku. Od lutego podlewamy już obficiej, ponieważ wtedy rozpoczyna się okres kwitnienia.

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Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie