Po niedawnym zdobyciu głównego pasa mistrzowskiego kobiet na prestiżowej gali Crown Jewel Tiffany Stratton wyraźnie nabrała jeszcze większej pewności siebie. Podczas cotygodniowych gal jej brandu SmackDown po tym triumfie pojawia się przed publicznością w naprawdę skąpym wydaniu! Przy okazji ostatniej gali z 27 listopada jej "spodenki" były tak mocno wycięte, że odsłaniały tak naprawdę więcej niż zakrywały, co natychmiast przykuło uwagę kamer oraz fanów zgromadzonych na hali i przed telewizorami. Zresztą nie pierwszy raz (nawet tylko w ostatnich tygodniach) zrobiło się o niej głośno za sprawą bardzo kusego stroju.

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Tiffany Stratton z WWE odsłania prawie całe ciało. Przesadza?

Występy mistrzyni błyskawicznie wywołały już gorącą dyskusję w mediach społecznościowych, dzieląc fanów wrestlingu na dwa obozy. Część internautów ostro krytykuje tak odważną kreację 27-latki, wskazując na krok wstecz w postrzeganiu kobiecej dywizji. "Przez lata walczyły o to, by pozbyć się tych bzdur w stylu walk w bieliźnie, a teraz wszystkie i tak ubierają się w ten sposób..." – czytamy wśród rozgoryczonych użytkowników.

Nie brakuje jednak głosów zachwytu ze strony widzów, którym charyzma i pewność siebie Stratton bardzo imponują. Wielu kibiców uważa, że zawodniczka idealnie wpisuje się w obecny klimat rozrywki sportowej i zasługuje na status głównej gwiazdy federacji. "Wyróżnia się z tłumu, niech ten tytuł zostanie u niej na zawsze" – komentują jej zagorzali fani.

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Jedno jest pewne: Stratton wie, jak wzbudzić emocje, a po zdobyciu mistrzostwa nie zamierza trzymać się hamulców. "Bycie lubianym przez wszystkich to robota klauna" – uważa sama zainteresowana. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to kolejną głośną i niepożądaną wpadką ze strojem w telewizji na żywo, które już zdarzały się jej w przeszłości.

Więcej gorących zdjęć obecnej mistrzyni WWE znajdziesz w naszej galerii.

tiffany stratton on #smackdown https://t.co/w8sFxZxBFj— siren crave (@sirencrave) November 14, 2026

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