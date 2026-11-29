Najpiękniejsza bramkarka świata ma takie zdjęcia, że aż wstyd patrzeć

Mikayla Demaiter od kilku lat realizuje się jako modelka. Wcześniej jednak z powodzeniem broniła dostępu do bramki kanadyjskiej hokejowej drużyny Bluewater Hawks. Z powodu poważnej kontuzji kolana, a także chęci wejścia w świat modelingu, najpiękniejsza bramkarka świata zdecydowała się zmienić profesję. Raczej tego nie żałuje, bo udało jej się zrobić zawrotną karierę. Najlepszym na to dowodem jest to, że Mikayla Demaiter obserwowana jest na Instagramie przez ponad 3 mln użytkowników z całego świata! W mediach społecznościowych zatem najpiękniejsza bramkarka świata jest prawdziwą gwiazdą. Największe zainteresowanie wzbudzają jej niezwykle odważne zdjęcia, na których śmiało odsłania swoje ciało. Mocno odkrywa nawet biust i pośladki. Na niektóre pikantne fotografie aż wstyd patrzeć. U części widzów nawet ultragorące zdjęcia Mikayli Demaiter wywołują zgorszenie! Ta jednak zdaje się tym nie przejmować i regularnie zamieszcza kolejne pikantne fotki.

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Mikayla Demaiter lubi przebieranki

Najpiękniejsza bramkarka świata nie zrezygnowała zupełnie z uprawiania sportu. Od czasu do czasu przebiera się ona w hokejowy strój i pokazuje swoje umiejętności na lodowisku, udowadniając, że ciągle jest w dobrej formie. Mikayla Demaiter lubi także różne przebieranki. Prawdziwym hitem była jej niezwykle skąpa kreacja, w której wyglądała jak kowbojka. Trzeba przyznać, że byłej bramkarce Bluewater Hawks wyobraźni nie brakuje.

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