Natalia Bukowiecka lepsza od Anny Lewandowskiej! Żona "Lewego" reaguje

Natalia Bukowiecka na co dzień trenuje bieg na 400 m, więc udział w zawodach HYROX była dla niej ciekawym wyzwaniem.

"Zbliża się mój pierwszy start w HYROX, więc uczę się łączyć siłę, szybkość i... burpees" - pisała lekkoatletka, przygotowując się do zawodów w Gdańsku.

HYROX to coraz bardziej popularne zawody z kategorii fitness racing (wyścigów sprawnościowych), które łączą bieganie z treningiem funkcjonalnym. Zawodnicy mają do pokonania łącznie 8 km biegu, które przeplatają się z 8 stacjami ćwiczeniowymi (na ergometrze narciarskim i wioślarskim, pchanie i ciągnięcie sanek, przysiady z obciążeniem itp).

Natalia Bukowiecka zapozowała całkiem nago! Pochwaliła się intymną sesją zdjęciową

Natalia Bukowiecka zaraz po debiutanckim starcie pochwaliła się dobrym wynikiem.

"1:07:34 na nasz HYROX Doubles debiut. Bawiłam się świetnie z tym. Już czekam na następną! — napisała na Instagraie Natalia Bukowiecka po ukończonych zawodach.

Pod postem polskiej lekkoatletki pojawił się komentarz od Anny Lewandowskiej, która zamieściła emotikonkę bijącą brawo. Żona Roberta Lewandowskiego w zawodach HYROX debiutowała w Rzymie w 2025 r. u boku Luisa Pajaresa. Ich wynik był wtedy sporo gorszy od rezultatu Bukowieckiej i Kaczmarek, bo para zakończyła zawody z czasem 1:11:35. W kolejnych startach poprawili swoje wyniki. W Warszawie Lewandowska pobiła swój osobisty rekord czasem 1:02:33.

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