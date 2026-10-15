Dla niej czas się zatrzymał! Nie uwierzysz, ile lat ma piękna żona Sergio Ramosa!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-15 20:26

Dla niej czas się naprawdę zatrzymał! Pilar Rubio, piękna żona słynnego hiszpańskiego piłkarza Sergio Ramosa, wygląda tak, że figury i urody może jej pozazdrościć wiele trzydziestolatek. Nie uwierzysz, ile lat ma popularna prezenterka telewizyjna. Zobacz zdjęcia.

  • Pilar Rubio, żona Sergio Ramosa, zachwyca wyglądem, który przeczy jej metryce.
  • Hiszpańska prezenterka telewizyjna i modelka, mimo 48 lat, utrzymuje figurę i urodę godną pozazdroszczenia.
  • Poznaj sekrety jej wyglądu i dowiedz się więcej o związku z gwiazdą piłki nożnej.

Urodzona w Madrycie Pilar Rubio to bardzo popularna w Hiszpanii prezenterka telewizyjna, modelka i influencerką. Mimo, że ma już 48 lat wciąż zachwyca niezwykłą oryginalną urodą, naturalnym wdziękiem i klasą. Szczupła sylwetka, długie nogi, promienny uśmiech i te charakterystyczne błękitne oczy – Pilar Rubio to kwintesencja hiszpańskiego seksapilu. Nie boi się pokazywać ciała, ale robi to zawsze z elegancją. Na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia w bikini, obcisłych sukienkach czy sportowych legginsach, a komentarze pod nimi eksplodują zachwytem. Jej sekret? Dyscyplina, zdrowa dieta, intensywny trening i… geny. Pilar od lat jest wierna siłowni, jogi i zdrowemu stylowi życia.

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Sergio Ramos i Pilar Rubio poznali się w 2012 roku, choć piłkarz twierdzi, że wcześniej śnił o przyszłej żonie aż trzy razy. Popularna prezenterka telewizyjna i kapitan Realu Madryt szybko stali się jedną z najbardziej gorących par w Hiszpanii. Po siedmiu latach związku, 15 czerwca 2019 roku wzięli ślub w katedrze w Sewilli – rodzinnym mieście Ramosa. Para ma czterech synów: Sergio Jr. (ur. 6 maja 2014), Marco (ur. 14 listopada 2015), Alejandro (ur. 25 marca 2018) i Máximo Adriano (ur. 26 lipca 2020). Na Instagramie regularnie dzielą się chwilami z wakacji, treningów i codzienności. Po ponad 13 latach nadal wyglądają na zakochanych jak na początku.

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GALERIA: Pilar Rubio, piękna żona Sergio Ramosa. Dla niej czas się zatrzymał!

Pilar Rubio, żona Sergio Ramosa
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