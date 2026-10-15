Maryla Rodowicz szuka nowej współpracownicy. Podała listę wymagań

Maryla Rodowicz od ponad pięćdziesięciu lat niezmiennie króluje na polskiej scenie muzycznej. Wokalistka nie zwalnia tempa i regularnie podejmuje nowe wyzwania artystyczne. W rozmowie z portalem ESKA.pl poinformowała, że przygotowuje kolejną płytę studyjną. W programie "Taniec z Gwiazdami", który w jednym z odcinków skupiał się na jej dorobku, ogłosiła natomiast start dużej trasy pod hasłem "Ostatni tak wielki bal". Artystka chce też kontynuować granie mniejszych, bardziej kameralnych koncertów, które pozwalają na bliższy kontakt z fanami.

Będę chciała grać, oprócz tych wielkich hal, normalne koncerty akustyczne w salach takich max tysiąc, tak jak w Krakowie ICE, czy Roma w Warszawie. To jest inny kontakt z publicznością, ludzie siedzą metr ode mnie. To jest intymna atmosfera, ja mogę śpiewać inny repertuar. A tamto - no, hulaj dusza, piekła nie ma! – wyznała w wywiadzie dla ESKA.pl.

Jak wyglądają koncerty Maryli Rodowicz?

Za występy Maryli Rodowicz odpowiada spora ekipa profesjonalistów. Na scenie gwiazdę wspierają instrumentaliści i chórzyści. Wokalistka postanowiła poszukać nowych członków do swojego zespołu. Na swoich profilach społecznościowych umieściła ogłoszenie o castingu na chórzystkę i wymieniła swoje oczekiwania wobec kandydatek.

Maryla Rodowicz ogłasza casting na chórzystkę

Maryla Rodowicz wie dokładnie, kogo potrzebuje w swoim chórku. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie przedstawiła szczegółowe kryteria dla zainteresowanych wokalistek oraz przekazała informacje na temat planowanych przesłuchań.

Ogłaszamy casting na chórzystkę do zespołu Maryli! Poszukiwana: charyzmatyczna i uzdolniona wokalnie (sopran) dziewczyna najlepiej z Warszawy lub okolic (stąd są wyjazdy na koncerty). Przesłuchanie odbędzie się 21 października w Warszawie. Chcesz się na nim znaleźć? Wyślij zgłoszenie na [email protected], w którym opisz się w max. 5 zdaniach, dodaj swoje muzyczne CV, 2-3 zdjęcia oraz video lub linki do YT z Twoimi wokalnymi występami. Do wybranych odpiszemy z zaproszeniem na przesłuchanie przed Marylą i jej zespołem.

Taka okazja na zdobycie praktyki u boku legendy polskiej estrady może się nie powtórzyć. Gwiazdy, które miały okazję współpracować z wokalistką, bardzo chwalą jej profesjonalizm. Roksana Węgiel, która nagrała z Marylą nową wersję hitu "Damą być", wspominała, że doświadczona artystka stworzyła na planie bardzo przyjazną atmosferę.

Cenię ją za to, jaką jest osobą, za to, że jest bardzo ciepła i nigdy nie dała mi odczuć w ogóle, że jest tyle lat w branży. Raczej dawała mi poczucie takiej bardzo ciepłej osoby i mimo różnicy wieku ja czułam, że obok mam taką właśnie koleżankę - oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu - że ona była takim wsparciem dla mnie, chociażby w początkach nagrywania "Damą być". No to ona tak podeszła do mnie po prostu jak do swojej koleżanki, więc z nią miałam takie połączenie bardzo przyjacielskie od początku - wyjawiła w rozmowie z Eską Roksana Węgiel.

Maryla Rodowicz