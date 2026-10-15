14-latek na skuterze zderzył się ze skodą i próbował uciec. Szokujące, co odkryli policjanci

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło na stołecznej Pradze-Północ. Patrol policji, który pojawił się na ulicy Stalowej, został zaalarmowany o zderzeniu drogowym z udziałem nieletniego kierującego.

- Do tego zdarzenia doszło w środę, po południu przy ulicy Stalowej w Warszawie. Policjanci podejmujący interwencję pod tym adresem zostali powiadomieni o kolizji z udziałem młodego skuterzysty. Jak się okazało, nastolatek podczas wyprzedzania zderzył się z osobową skodą. Chciał uciec z miejsca zdarzenia, jednak kierowca mu to uniemożliwił

- przekazała nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji VI - Praga Północ.

Ucieczka udaremniona przez kierowcę skody

Zdeterminowany nastolatek próbował natychmiast oddalić się z miejsca zdarzenia, jednak przytomna reakcja poszkodowanego kierowcy skody udaremniła mu ucieczkę do czasu przyjazdu patrolu. Na miejsce przybyli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Kierujący samochodem był trzeźwy, a policjanci przystąpili do szczegółowych oględzin obu pojazdów i ustalania okoliczności incydentu.

Szybko wyszło na jaw, że brak uprawnień do prowadzenia pojazdów to dopiero początek problemów młodego kierowcy. Tablice zamontowane w jego pojeździe w ogóle do niego nie należały.

- 14-latek na skuterze bez uprawnień spowodował kolizję (...) Policjanci zatrzymali nastolatka. W trakcie dalszych czynności mundurowi ustalili, że 14-latek nie miał wymaganych uprawnień do kierowania skuterem, a pojazd miał tablice rejestracyjne przyporządkowane do innego motocykla. Dodatkowo policjanci ustalili, że 14-latek był poszukiwany przez sąd celem umieszczenia w Mródzieżowym Ośrodku Wychowawczym

- informuje policjantka.

Szpital, Izba Dziecka i Sąd Rodzinny

W wyniku zderzenia ze skodą 14-latek doznał obrażeń, w związku z czym na miejsce trzeba było wezwać pomoc medyczną. Po przejściu niezbędnych badań diagnostycznych chłopiec został formalnie zatrzymany przez mundurowych.

- Młody skuterzysta został przewieziony do szpitala na niezbędna badania, ze względu na uraz, którego doznał w wyniku kolizji. Po konsultacji lekarskiej policjanci umieścili go w Policyjnej Izbie Dziecka

- dodaje.

Pojazd, którym poruszał się nastolatek, został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Sprawą zajmują się już odpowiednie komórki zajmujące się przestępczością nieletnich.

- Materiały zebrane w tej sprawie trafiły do policjantów z północnopraskiego Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Zostaną one przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który podejmie decyzję w sprawie dalszych losów chłopaka

- podsumowuje nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji VI - Praga Północ.