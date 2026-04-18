Jej sesja w "Playboyu" wywołała sensację. Była najlepszą polską tenisistką, tak się zmieniła

Marta Domachowska, niegdyś najlepsza polska tenisistka, podbiła serca fanów urodą i talentem, zanim na kortach królowała Agnieszka Radwańska.

Jej karierę naznaczona była problemami pozasportowymi i zakończyła się przedwcześnie.

Głośna sesja w "Playboyu" Marty Domachowskiej rozpaliła całą Polskę.

Zobacz, jak zmieniła się tenisistka i jak wygląda dziś, tworząc rodzinę z Jerzym Janowiczem.

Marta Domachowska najwyższe miejsce w rankingu WT osiągnęła w 2006 roku – 37. pozycję. W sumie zarobiła ponad milion dolarów z tenisowych nagród. Jej największym sukcesem w turniejach Wielkiego Szlema była 4. runda Australian Open 2008. Reprezentowała Polskę w Pucharze Federacji i na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie (2008).

Aryna Sabalenka miała rozbieraną sesję. Pokazała naprawdę dużo!

Kibice kochali Martę Domachowską nie tylko za waleczność i mocne uderzenia z głębi kortu, ale też za charyzmę, urodę i naturalny wdzięk. Wielu uważało ją za jedną z najładniejszych sportsmenek tamtych lat. Niestety, karierę przerwały problemy pozasportowe. W wieku 16 lat podpisała niekorzystną umowę sponsorską, która później stała się źródłem wieloletniego konfliktu sądowego. Domachowska przyznała, że przez te sprawy straciła radość z gry i przedwcześnie zakończyła karierę w wieku 29 lat.

Głośno było o niej w na początku 2013 roku, gdy zdecydowała się na rozbieraną sesję w "Playboyu". Gorące zdjęcia rozgrzały całą Polskę, wywołując zachwyt wśród kibiców.

Marta Domachowska zachwyca jako projektantka i modelka [ZDJĘCIA i WYWIAD]

Po zakończeniu kariery Marta Domachowska próbowała zostać projektantką mody. Prywatnie od wielu lat związana jest z byłym tenisistą Jerzym Janowiczem. Pobrali się w 2024 roku, mają dwójkę dzieci.

