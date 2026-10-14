Miss igrzysk Jutta Leerdam wskoczyła w obcisłe wdzianko na siłowni, a fani zupełnie oszaleli!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-14 19:47

Okrzyknięta Miss Igrzysk Jutta Leerdam doprowadziła fanów do szaleństwa, prezentując swoją wysportowaną sylwetkę w brązowym topie i legginsach. Holenderska gwiazda łyżwiarstwa szybkiego podzieliła się nową serią zdjęć z milionami swoich obserwujących na Instagramie. Zobaczcie najnowsze fotki gorącej Jutty.

Holenderska piękność Jutta Leerdam opublikowała zdjęcia z siłowni i szybko zebrała komplementy w komentarzach.

"Królowa Jutta!", "Przepiękna kobieta", "Zjawiskowa", "Jesteś perfekcyjna!" - to tylko kilka z wielu entuzjastycznych komentarzy zachwyconych fanów.

Jutta Leerdam to coś znacznie więcej niż tylko fenomen mediów społecznościowych. Największy moment w swojej karierze sportowej przeżyła na początku tego roku, kiedy zdobyła złoty medal na 1000 m na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie-Cortinie. Dołożyła do tego srebro na 500 m. Niedawno ogłosiła, że zawiesza karierę i w tym roku nie zobaczymy jej na lodowych torach.

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Jutta Leerdam od 2023 roku tworzy związek z youtuberem i bokserem Jake’em Paulem. Para poznała się online. Ich związek szybko stał się publiczny, a Paul oświadczył się łyżwiarce podczas romantycznej wycieczki na Saint Lucia w marcu 2025 roku. Zakochani planują ślub, a Jurra Leerdam zdradziła w zeszłym miesiącu, że celują w 2027 rok, choć dokładna data nie została jeszcze ustalona.

GALERIA: Jutta Leerdam na siłowni i inne seksowne zdjęcia

Łyżwiarka Jutta Leerdam w brązowym topie na siłowni poprawia kucyk. O jej treningach przeczytasz na SE.
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JUTTA LEERDAM