Roksana Węgiel gorąca jak kaloryfer w styczniu! Kiedy odsłoniła pępek spod legginsów, mąż od razu zareagował

Bartosz Olszewski
2026-10-14 11:23

Roksana Węgiel przeszła niewiarygodną metamorfozę. Gwiazda, którą Polska poznała jako nastolatkę, dziś imponuje sportową sylwetką godną zawodowca. Jej najnowsze zdjęcie, na którym prezentuje perfekcyjnie wyrzeźbiony brzuch, wywołało w sieci prawdziwą burzę. To dowód na to, że za jej sukcesem stoi nie tylko talent, ale i tytaniczna praca na siłowni.

Stalowe mięśnie zamiast mikrofonu? Roxie w trybie bestii

Zapomnijcie na chwilę o wokalistce. Roksana Węgiel pokazała właśnie swoje drugie oblicze – zdeterminowanej sportsmenki. Na jej profilu instagramowym pojawił się kadr, który z miejsca stał się internetowym viralem. Artystka, ubrana w dopasowany strój treningowy, jednym gestem odsłoniła brzuch, który mógłby być ozdobą okładki magazynu fitness. Idealnie zarysowany "kaloryfer" to efekt, który osiąga się nie na scenie, a podczas setek godzin spędzonych na siłowni.

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Gest, którym nonszalancko zsunęła pas legginsów, odsłonił idealnie płaski i mocno wyrzeźbiony brzuch oraz pępek. Widok "kaloryfera" na brzuchu 21-letniej gwiazdy wywołał falę podziwu i pokazał, że Roxie traktuje treningi niezwykle poważnie.

- Ale Ty masz formę, mega - zareagował od razu mąż artystki, Kevin Mglej.

Formy można jej pozazdrościć, to poziom profesjonalnej sportsmenki - komentują internauci.

Roksana Węgiel w jeansowej kurtce. Na miniaturze obok artystka odsłania wyrzeźbiony brzuch. O formie gwiazdy przeczytasz na SE.
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To nie przypadek. Pamiętacie jej popisy w "Dance Dance Dance"?

Choć najnowsze zdjęcie wywołało poruszenie, sportowa determinacja Roksany nie jest niczym nowym. Wystarczy cofnąć się pamięcią do jej udziału w programie "Dance Dance Dance". Już wtedy udowodniła, że posiada nie tylko talent wokalny, ale i niezwykłą sprawność fizyczną, kondycję oraz wolę walki, które pozwoliły jej wygrać taneczne show.

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Droga, jaką przeszła od zwycięstwa w Eurowizji Junior do statusu jednej z największych gwiazd w kraju, jest dowodem na jej żelazny charakter. Łączenie tras koncertowych, nagrań i życia prywatnego z regularnymi, intensywnymi treningami to wyczyn. Roksana Węgiel udowadnia, że jest artystką nowej generacji, dla której sukces na scenie i sportowa forma to dwie strony tego samego medalu.

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