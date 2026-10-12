Natsu w samych rajstopach i krótkim topie wije się na desce do prasowania! Co za zdjęcia!

Natalia "Natsu" Kaczmarczyk znów rozpaliła Instagram odważną sesją. Znana z występów na freakowych galach MMA i w programie "Taniec z Gwiazdami" influencerka pochwaliła się serią zmysłowych zdjęć przy... desce do prasowania. "Wyprasować ci coś?" - skomentowała zalotnie efekty sesji.