Natsu w samych rajstopach i krótkim topie wije się na desce do prasowania! Co za zdjęcia!

Natalia "Natsu" Karczmarczyk wiosną 2026 roku wystąpiła w programie "Taniec z Gwiazdami", a wcześniej znana była m.in. z udziału we freak-fightowych galach MMA. W oktagonie dwa razy zmierzyła się z Lexy Chaplin (zwycięstwo i porażkę) i raz z Fagatą (przegrana).
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W mediach społecznościowych influencerka cieszy się ogromną popularnością - jej profil śledzi ponad 2 mln osób. "Natsu" właśnie zaskoczyła ich efektami oryginalnej sesji. Celebrytka domowe obowiązki potraktowała jako inspirację do stworzenia zmysłowych fotografii. Do zdjęć pozowała w mieszkaniu z deską do prasowania. W ciemnych rajstopach, krótkim topie odsłaniającym brzuch i z wałkami we włosach trzymała w dłoni żelazko.
"Wyprasować ci coś?" - skomentowała zalotnie efekty sesji.