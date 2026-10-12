Natsu w samych rajstopach i krótkim topie wije się na desce do prasowania! Co za zdjęcia!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-12 19:42

Natalia "Natsu" Kaczmarczyk znów rozpaliła Instagram odważną sesją. Znana z występów na freakowych galach MMA i w programie "Taniec z Gwiazdami" influencerka pochwaliła się serią zmysłowych zdjęć przy... desce do prasowania. "Wyprasować ci coś?" - skomentowała zalotnie efekty sesji.

Natalia "Natsu" Karczmarczyk wiosną 2026 roku wystąpiła w programie "Taniec z Gwiazdami", a wcześniej znana była m.in. z udziału we freak-fightowych galach MMA. W oktagonie dwa razy zmierzyła się z Lexy Chaplin (zwycięstwo i porażkę) i raz z Fagatą (przegrana).

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W mediach społecznościowych influencerka cieszy się ogromną popularnością - jej profil śledzi ponad 2 mln osób. "Natsu" właśnie zaskoczyła ich efektami oryginalnej sesji. Celebrytka domowe obowiązki potraktowała jako inspirację do stworzenia zmysłowych fotografii. Do zdjęć pozowała w mieszkaniu z deską do prasowania. W ciemnych rajstopach, krótkim topie odsłaniającym brzuch i z wałkami we włosach trzymała w dłoni żelazko.

"Wyprasować ci coś?" - skomentowała zalotnie efekty sesji.

GALERIA: Natalia "Natsu" Kaczmarczyk wije się na desce do prasowania

Natalia Natsu Kaczmarek, seksowne zdjęcia
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