Sławna gimnastyczka kompletnie bez ubrań pluska się w pianie. A potem wskoczyła w tyci bikini. Gorrrąco!

Bartosz Olszewski
2026-10-13 14:19

Olivia Dunne, wielokrotnie okrzyknięta najpiękniejszą gimnastyczką świata, po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzynią w rozpalaniu internetu. Amerykańska gwiazda niedawno opublikowała serię odważnych zdjęć, pozując nago w pianie oraz w mikroskopijnym bikini. Fani oszaleli, a jej medialne imperium rośnie w siłę. Te kadry przejdą do historii.

Olivia Dunne przyzwyczaiła już miliony swoich fanów do odważnych kadrów, ale tym razem przekroczyła wszelkie granice. Sportsmenka najpierw opublikowała zdjęcia z sesji, na której jest kompletnie naga w wannie wypełnionej po brzegi pianą. Prowokacyjna sceneria – wanna ustawiona na idealnie przystrzyżonej murawie boiska – tylko podgrzała atmosferę. Strategicznie ułożona piana ledwo zakrywała jej największe atuty, eksponując perfekcyjnie wyrzeźbioną sylwetkę, będącą efektem lat morderczych treningów.

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Niedługo później na jej profilu pojawiło się zdjęcie w niezwykle skąpym, połyskującym kostiumie, który składał się zaledwie z kilku skrawków materiału. Reakcja internautów była natychmiastowa i przewidywalna – absolutny szał.

- To najgorętsza sesja, jaką kiedykolwiek widziałem - pisze jeden z fanów.

- Jesteś po prostu boginią – wtóruje mu inny.

Olivia Dunne, seksowne zdjęcia
Galeria zdjęć 33

Komentarze w stylu "Niesamowita forma i odwaga" zalały jej profil, po raz kolejny potwierdzając, że Dunne jest mistrzynią w utrzymywaniu gigantycznego zainteresowania swoją osobą.

Od gwiazdy sportu do milionerki. Tak buduje swoje imperium

Jeszcze niedawno zachwycała kibiców jako gwiazda uniwersyteckiej drużyny "LSU Tigers", zdobywając medale i uznanie na arenach sportowych w USA. Dziś, choć jej kariera akademicka dobiegła końca, Olivia Dunne zamieniła sportową sławę na status globalnej ikony. Jej profile na platformach społecznościowych śledzi łącznie kilkadziesiąt milionów osób, co czyni ją jedną z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych influencerek sportowych na świecie.

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Swoją ogromną popularność zawdzięcza nie tylko urodzie, ale przede wszystkim niezwykłej smykałce do biznesu. Dunne umiejętnie przekuła sławę w gigantyczne kontrakty reklamowe, a każda jej publikacja to marketingowe wydarzenie. Jej kariera nabrała rozpędu, gdy w USA uzyskała pełnoletność, co otworzyło jej drogę do jeszcze większych zysków. Piękno, talent i biznesowa intuicja to mieszanka, która zagwarantowała jej spektakularny sukces.

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