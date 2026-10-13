Sławna gimnastyczka kompletnie bez ubrań pluska się w pianie. A potem wskoczyła w tyci bikini. Gorrrąco!

Olivia Dunne przyzwyczaiła już miliony swoich fanów do odważnych kadrów, ale tym razem przekroczyła wszelkie granice. Sportsmenka najpierw opublikowała zdjęcia z sesji, na której jest kompletnie naga w wannie wypełnionej po brzegi pianą. Prowokacyjna sceneria – wanna ustawiona na idealnie przystrzyżonej murawie boiska – tylko podgrzała atmosferę. Strategicznie ułożona piana ledwo zakrywała jej największe atuty, eksponując perfekcyjnie wyrzeźbioną sylwetkę, będącą efektem lat morderczych treningów.

Przeczytaj także: Wilfredo Leon wrócił z urlopu i zastał to na ścianie w bloku. Ujawnił treść wiadomości

Niedługo później na jej profilu pojawiło się zdjęcie w niezwykle skąpym, połyskującym kostiumie, który składał się zaledwie z kilku skrawków materiału. Reakcja internautów była natychmiastowa i przewidywalna – absolutny szał.

- To najgorętsza sesja, jaką kiedykolwiek widziałem - pisze jeden z fanów. - Jesteś po prostu boginią – wtóruje mu inny.

33

Komentarze w stylu "Niesamowita forma i odwaga" zalały jej profil, po raz kolejny potwierdzając, że Dunne jest mistrzynią w utrzymywaniu gigantycznego zainteresowania swoją osobą.

Od gwiazdy sportu do milionerki. Tak buduje swoje imperium

Jeszcze niedawno zachwycała kibiców jako gwiazda uniwersyteckiej drużyny "LSU Tigers", zdobywając medale i uznanie na arenach sportowych w USA. Dziś, choć jej kariera akademicka dobiegła końca, Olivia Dunne zamieniła sportową sławę na status globalnej ikony. Jej profile na platformach społecznościowych śledzi łącznie kilkadziesiąt milionów osób, co czyni ją jedną z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych influencerek sportowych na świecie.

Zobacz też: Natsu w samych rajstopach i krótkim topie wije się na desce do prasowania! Co za zdjęcia!

Swoją ogromną popularność zawdzięcza nie tylko urodzie, ale przede wszystkim niezwykłej smykałce do biznesu. Dunne umiejętnie przekuła sławę w gigantyczne kontrakty reklamowe, a każda jej publikacja to marketingowe wydarzenie. Jej kariera nabrała rozpędu, gdy w USA uzyskała pełnoletność, co otworzyło jej drogę do jeszcze większych zysków. Piękno, talent i biznesowa intuicja to mieszanka, która zagwarantowała jej spektakularny sukces.

QUIZ. Imiona tenisistów. Jak na imię mają Djoković, Hurkacz, Sinner, Alcaraz i inni? Pytanie 1 z 18 Djoković ma na imię: Predrag Novak Davor Następne pytanie