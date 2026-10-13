Tak mieszka Krzysztof Radzikowski. Piękny dom gwiazdy Goggleboxa, można pozazdrościć!

Radzikowski przez lata należał do czołówki polskich siłaczy. W 2009 roku wywalczył wicemistrzostwo Europy, a trzy lata później sięgnął po tytuł mistrza świata federacji World Strongman Federation. Sportową karierę zakończył w 2019 roku, ale nie zniknął z życia publicznego. Od 2015 roku występuje w programie „Gogglebox. Przed telewizorem”, gdzie razem z Dominikiem Abusem komentuje telewizyjne produkcje. Próbował również swoich sił w freak fightach.

Choć widzowie kojarzą go przede wszystkim z telewizji i sportu, Radzikowski ma także inne zajęcie. Na co dzień pracuje jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. W rozmowie cytowanej przez SportoweFakty WP przyznał, że lubi tę pracę i ceni możliwość pomagania młodym ludziom, choć – jak sam zauważył – zarobki w tym zawodzie nie są szczególnie wysokie.

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Krzysztof Radzikowski i jego życie. Tak mieszka! [ZDJĘCIA]

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Radzikowski dzieli się z fanami również fragmentami prywatnego życia. Publikowane przez niego zdjęcia i nagrania pokazują codzienność poza kamerami, a niedawno uwagę obserwatorów zwróciła jego nieruchomość. Przestronny dom i zadbane otoczenie wzbudziły zainteresowanie internautów, którzy chętnie śledzą, jak wygląda życie byłego siłacza po zakończeniu kariery sportowej.

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