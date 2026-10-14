Polacy zbudują jacht dla Leo Messiego! Luksusowa maszyna zwala z nóg

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-10-14 12:45

Jak po jacht to tylko do Gdańska! Lionel Messi zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu ULTIMA 88, który powstaje w stoczni Sunreef Yachts. Argentyński piłkarz dołączył tym samym do grona znanych sportowców związanych z marką wywodzącą się właśnie z Gdańska. Nowa jednostka ma służyć przede wszystkim do wypoczynku zawodnika, jego rodziny i zaproszonych gości.

– To prawdziwa przyjemność dołączyć do rodziny Sunreef. Moja rodzina i ja zawsze uwielbialiśmy spędzać czas na morzu, kiedy tylko mieliśmy taką możliwość. Jachty Sunreef mają styl i cechy, które bardzo mi się podobają i idealnie odpowiadają temu, czego szukam. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł wypróbować ULTIMA 88 i cieszyć się nim razem z rodziną – stwierdził Messi, cytowany przez portal trojmiasto.pl.

Luksusowy katamaran dla gwiazdy futbolu

ULTIMA 88 to motorowy katamaran o długości około 27 metrów. Na pokładzie zaplanowano pięć kabin: cztery dla gości oraz przestronny apartament właścicielski, zajmujący całą szerokość kadłuba. Do dyspozycji pasażerów będą również rozległe przestrzenie wypoczynkowe oraz flybridge, czyli dodatkowy górny pokład.

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Jednym z najważniejszych elementów jednostki będzie Ocean Lounge – strefa relaksu z bezpośrednim dostępem do wody. Ma ona umożliwiać opalanie, pływanie i korzystanie ze sprzętu do sportów wodnych. Na katamaranie znajdzie się także garaż na skuter wodny.

Za napęd będą odpowiadały dwa silniki o mocy 1000 KM. Producent nie ujawnił dokładnych osiągów egzemplarza zamówionego przez Messiego. Według informacji dotyczących tego modelu podobne jednostki mogą rozwijać prędkość do 26 węzłów, czyli około 48 km/h. Poniżej zdjęcia.

Biało-granatowy katamaran na wodzie. Na miniaturce uśmiechnięty Lionel Messi. O jego nowym jachcie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 18

Messi w gronie znanych klientów polskiej marki

Zamówienie argentyńskiego mistrza świata to kolejny sukces Sunreef Yachts, firmy założonej w 2002 roku przez francuskiego przedsiębiorcę Francisa Lappa. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej i z czasem zdobyło pozycję na międzynarodowym rynku luksusowych katamaranów.

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Messi nie jest pierwszą gwiazdą sportu, która zdecydowała się na współpracę z marką. Wśród jej klientów i ambasadorów znajdują się również Robert Lewandowski, Rafael Nadal, Fernando Alonso oraz Carlos Alcaraz.

Katamaran zamówiony przez Argentyńczyka ma dołączyć do floty MIM Ocean, związanej z jego działalnością na Balearach. Jednostka będzie wykorzystywana do prywatnych rejsów oraz zapewniania gościom wyjątkowych doświadczeń na morzu.

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