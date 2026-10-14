Ogromne piersi dziennikarki rwały się na wolność podczas wywiadu. Trener stoczył heroiczną walkę, by nie spojrzeć

Heroiczna walka trenera na wizji

Trener David Olehla, prowadzący drugoligowy czeski klub FK Viagem Ústí nad Labem, znalazł się w sytuacji, która przerosłaby niejednego mężczyznę. Podczas wywiadu z dziennikarką czeskiej telewizji, Sabiną Jaksovą, musiał wykazać się nadludzką siłą woli. Wszystko za sprawą kreacji reporterki – miała na sobie biały garnitur i brązowy top z dekoltem, który więcej odkrywał, niż zasłaniał.

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Szkoleniowiec, wyraźnie zbity z tropu, w akcie desperacji próbował za wszelką cenę zachować profesjonalizm. Jego wzrok błądził wszędzie – w dal, w podłogę, w bok – byle tylko nie skierować go w "niewłaściwe" miejsce. Paradoksalnie, im bardziej się starał, tym bardziej jego wewnętrzna walka stawała się oczywista dla widzów. Nagranie z tego zdarzenia natychmiast stało się wiralem.

Internauci nie mieli litości. Kim jest Sabina Jaksova?

Reakcje w mediach społecznościowych były natychmiastowe i bezcenne. Fani docenili wysiłek trenera, nie szczędząc mu przy tym żartobliwych komentarzy.

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Zadzwońcie po VAR, żeby sprawdzić, czy spojrzał, czy nie! Gość walczył o życie - uważa jeden z internautów. Godny podziwu wysiłek wojownika! - dodał drugi. Przynieście piwo dla tego człowieka, który NIE uległ prowokacji - skomentował kolejny.

Dziennikarką, która tak zdekoncentrowała trenera, jest Sabina Jaksova, która na Instagramie ma już ponad 41 tysięcy obserwujących. W roli reporterki sportowej pracuje od niedawna. Jak przyznała w rozmowie z lokalnymi mediami, propozycja pracy była dla niej sporym zaskoczeniem, ale potraktowała ją jako szansę na rozwój. Zapytana o granice w doborze stroju, odpowiedziała stanowczo.

Chamem o VAR aqui também para ver se olhou ou não olhou !! O homem estava a lutar pela vida 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/J1Gm003lyQ— Saraivix (@saraivix) October 11, 2026

Zdecydowanie mam swoje granice. Chcę czuć się naturalnie i komfortowo. Staram się podchodzić do ubioru i tematów z dystansem, ale gdyby coś przekroczyło granicę, powiedziałabym o tym - wyjaśniła.

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