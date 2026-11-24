Ostatnio dużo dzieje się w życiu reprezentanta Polski. Przed przyjazdem na zgrupowanie drużyny narodowej Bednarek pechowo został trafiony w głowę i miał problemy ze wzrokiem. Na szczęście nic groźnego się nie stało. W meczu ze Szwecją rozegrał mecz numer 80 w ekipie „Biało-Czerwonych”. Remis zapewnił nam utrzymanie w Dywizji B Ligi Narodów.

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Na kadrę przyjechał jako magister. We vlogu portalu „Łączy nas piłka” zdradził, że obronił się. Jego praca dyplomowa dotyczyła strategii biznesowej. Tematem było „Funkcjonowaniu klubu na przykładzie FC Porto i Southampton”. W trakcie zgrupowania podzielił się tą radosną dla niego nowiną. Żartował nawet, że teraz trzeba do niego mówić magister Bednarek.

Po powrocie do klubu pomógł Porto w awansie w Pucharze Portugalii. W starciu z trzecioligowym Paredes pachniało sensacją. „Smoki” męczyły się. Wszystko rozstrzygnęło się dopiero w rzutach karnych, a w nich Bednarek zachował koncentrację i nie pomylił się.

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Teraz kadrowicz ma nadzieję na udany występ z Feyenoordem w Lidze Mistrzów. W tych rozgrywkach bilans mistrza Portugalii to trzy porażki i efektowna wygrana z Napoli 4:1. To w tym spotkaniu po golu strzelili Bednarek i Jakub Kiwior. Na razie „Smoki” zajmują 26. miejsce, a celem jest zakwalifikowanie się do fazy pucharowej.

Reprezentant Polski ma powody do zadowolenia także w życiu prywatnym. W ubiegłym miesiącu przekazał w mediach społecznościowych radosną nowinę, że po raz drugi zostanie tatą. Kadrowicz z żoną Julią wychowują córkę, a teraz para czeka na syna.

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