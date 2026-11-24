Rumuńska tenisistka Eva Bogdan jest bardzo podobna do Aryny Sabalenki

Aryna Sabalenka to obecnie trzecia zawodniczka w rankingu WTA. Poprzedni sezon skończyła jednak jako liderka zestawienia, a i w tym, który dobiega końca, długu była pierwsza. Kryzys sportowej formy Białorusinki nie idzie jednak w parze z pogorszeniem tzw. formy celebryckiej. Tenisistka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej gorące zdjęcia w miniaturowym bikini rozpalają wyobraźnię internautów. Przeglądając różne fotografie tenisistek i tenisistów, natrafiliśmy na zdjęcia Rumunki Evy Bogdan, która zdaje się być bardzo podobna do Sabalenki. Polscy kibice kojarzyć ją mogą m.in. z zaciętego pojedynku z Igą Świątek podczas Australian Open 2019. Był to debiut Polki w turnieju wielkoszlemowym. Juz wtedy doświadczona zawodniczka z Rumunii musiała jednak uznać wyższość Raszynianki, przegrywając z nią 3:6, 6:3, 6:4. Eva Bogdan, która w swojej karierze najwyżej w rankingu WTA była na 39. miejscu, obecnie już nie gra zawodowo w tenisa, ale nadal cieszy się sporą popularnością. Kibice zachwycają się jej nieziemską urodą i perfekcyjnym ciałem. Swoje odważne fotki Rumunka zamieszcza od czasu do czasu w mediach społecznościowych.

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Eva Bogdan vs. Aryna Sabalenka

Wiele osób dostrzega podobieństwo Evy Bogdan i Aryny Sabalenki, choć w wyglądzie Rumunki jest dodatkowo coś szczególnego, co trudno określić. Na pewno obie panie całkowicie zasłużenie uchodzą za prawdziwe piękności. Białorusinka jest młodsza od Evy Bogdan o 6 lat i oczywiście - mimo wahań formy - ciągle jest topową zawodniczką. Rumunka natomiast po zakończeniu kariery ciągle namawiana jest do powrotu na kort. Co ciekawe, Aryna Sabalenka kiedyś mierzyła się z Evą Bogdan. W 2018 roku - podczas turnieju w Montrealu - wygrała ta pierwsza 6:4, 4:6, 6:3. Chcielibyśmy znów zobaczyć obie panie rywalizujące ze sobą na korcie.

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