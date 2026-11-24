O transakcji informowała firma Red Sea Global, odpowiedzialna za rozwój turystycznego projektu The Red Sea. Ronaldo i Georgina zostali właścicielami nieruchomości należących do kompleksu Nujuma.

Dwie wille i pełna prywatność

Para zdecydowała się na zakup dwóch rezydencji. Większa dysponuje trzema sypialniami i została przygotowana z myślą o wspólnym wypoczynku całej rodziny. Druga, wyposażona w dwie sypialnie, ma służyć podczas bardziej kameralnych wyjazdów.

Lokalizacja robi ogromne wrażenie. Wyspa Nujuma znajduje się około 26 kilometrów od stałego lądu, a dotrzeć na nią można wyłącznie wynajętą łodzią lub hydroplanem. Na terenie kompleksu znajduje się zaledwie 19 wyjątkowo prywatnych willi. Otoczenie tworzą białe plaże, krystalicznie czysta woda i niemal nietknięta przez człowieka przyroda.

ZOBACZ TEŻ: Bez ściemniania! Oto prawda o zarobkach Igi Świątek i Mai Chwalińskiej. Dokładne wyliczenia

31

– Morze Czerwone to naprawdę niezwykły zakątek świata. Już podczas naszej pierwszej wizyty Georgina i ja poczuliśmy wyjątkową więź z wyspą i jej naturalnym pięknem. To miejsce, w którym odnajdujemy spokój. Teraz, mając tutaj własny dom, możemy spędzać wartościowy czas z rodziną, ciesząc się prywatnością i ciszą, kiedy tylko zechcemy – przekazywał portugalski piłkarz.

Ronaldo od dawna odwiedzał ten region

Zakup nieruchomości nie był przypadkową decyzją. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez regularnie odwiedzali region The Red Sea już od 2023 roku, kiedy zaczęły otwierać się tam pierwsze ośrodki wypoczynkowe.

Zakup dwóch willi może nie być ich ostatnim ruchem na lokalnym rynku nieruchomości. Jak poinformował deweloper, Ronaldo i Georgina rozważają kolejne możliwości nabycia nieruchomości w obrębie całego kompleksu.

ZOBACZ TEŻ: Fotograf zasadził się na Jana Urbana po spotkaniu z Kuleszą. Trener najadł się nie tylko strachu

Obiekty wchodzące w skład kompleksu korzystają w 100 procentach z energii odnawialnej. Deweloper zakłada ponadto, że do 2040 roku podejmowane działania przyniosą lokalnym ekosystemom 30-procentową korzyść netto w zakresie ochrony przyrody.