Tragiczne odkrycie w Rybniku. Ciało mężczyzny w rowie w dzielnicy Kłokocin

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę na terenie rybnickiej dzielnicy Kłokocin. Około godziny 9.30 przypadkowa osoba dostrzegła za jednym z budynków przy ulicy Brackiej mężczyznę leżącego w wypełnionym wodą rowie melioracyjnym, o czym natychmiast powiadomiła odpowiednie instytucje.

W rejon zdarzenia błyskawicznie wysłano zespoły ratunkowe. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, potwierdzili oni, że na uratowanie życia człowieka jest już za późno, ponieważ wyciągnięty z wody mężczyzna nie dawał żadnych oznak życia.

Teren zabezpieczył policyjny patrol, a wezwana grupa dochodzeniowo-śledcza przystąpiła do szczegółowych oględzin i gromadzenia śladów. Mundurowi bardzo szybko sprawdzili dane personalne denata i potwierdzili, że zmarłym okazał się 34-letni mieszkaniec Rybnika, którego tożsamość nie budziła wątpliwości.

Pierwsze ustalenia śledczych pozwoliły wstępnie odrzucić hipotezę o kryminalnym charakterze tego zdarzenia i udziale osób trzecich. Przeprowadzone na miejscu oględziny wykazały również, że na ciele zmarłego nie było żadnych widocznych obrażeń zewnętrznych.

Funkcjonariusze pracujący przy sprawie jednoznacznie odrzucili również wersję zakładającą, że śmierć mężczyzny była skutkiem wypadku komunikacyjnego w tej okolicy.

Tajemnicza śmierć 34-latka w Rybniku. Prokurator zarządził sekcję zwłok

Na ten moment dokładny przebieg zdarzeń oraz bezpośrednie powody zgonu mieszkańca Rybnika pozostają niewyjaśnione przez organy ścigania.

„W rowie melioracyjnym ujawniono zwłoki 34-letniego mężczyzny bez widocznych zewnętrznych obrażeń. Prokurator, który przybył na miejsce zarządził sekcję zwłok” – poinformowała podkom. Bogusława Kobeszko, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Zlecone przez prokuraturę szczegółowe badania pośmiertne mają pomóc prowadzącym sprawę w poznaniu przyczyny śmierci znalezionego w wodzie człowieka.

Obecnie śledczy nie potrafią jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jak długo ciało leżało w wodzie ani w jaki sposób 34-latek w ogóle znalazł się w przydrożnym rowie.

Postępowanie cały czas trwa, a policjanci pod nadzorem prokuratury skrupulatnie odtwarzają ostatnie chwile życia zmarłego. Kluczowe dla śledztwa będą wyniki sekcji zwłok 34-letniego mieszkańca Rybnika, które ostatecznie wyjaśnią, co doprowadziło do tej niedzielnej tragedii.

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