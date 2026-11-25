Komornik przejął kultową Leśniczówkę w Parku Śląskim. Koncert odwołany

Piątek, 20 listopada 2026 roku, zapisze się w historii Leśniczówki Rock'n'Roll Cafe jako jeden z najtrudniejszych dni.

Do klubu położonego w samym sercu Parku Śląskiego wkroczył komornik, któremu towarzyszyli przedstawiciele zarządcy obiektu oraz policjanci. Przeprowadzono czynności egzekucyjne, w wyniku których Park Śląski odzyskał nieruchomość, a dotychczasowy dzierżawca musiał opuścić lokal.

Wydarzenia te wywołały ogromne poruszenie wśród muzyków i stałych bywalców klubu.

Jeszcze tego samego dnia miał odbyć się wyprzedany koncert. W związku z przejęciem budynku organizatorzy zostali jednak zmuszeni do jego odwołania.

Na profilu Leśniczówki w mediach społecznościowych pojawiło się emocjonalne oświadczenie.

– Dziś, gdy komornik na wniosek zarządu Parku Śląskiego przeprowadził eksmisję, dawny pawilon deszczowy przestał pełnić funkcję schronienia – także dla kultury, która przetrwała w nim przez ponad cztery dekady – napisali przedstawiciele klubu.

Dlaczego komornik wszedł do Leśniczówki? Park Śląski ujawnia przyczyny

W oficjalnym stanowisku zarząd Parku Śląskiego wyjaśnia, że przejęcie nieruchomości było następstwem wielomiesięcznego sporu z dotychczasowym dzierżawcą.

Jak podaje spółka, umowa dzierżawy zakończyła się 6 sierpnia 2026 roku. Wcześniej podejmowano próby uregulowania zobowiązań finansowych, w tym należności za czynsz i media.

Ponieważ po zakończeniu umowy nieruchomość nie została przekazana właścicielowi, konieczne stało się przeprowadzenie egzekucji komorniczej.

– Chcemy podkreślić, że naszym celem było i pozostaje przede wszystkim uporządkowanie sytuacji prawnej nieruchomości oraz zapewnienie właściwego gospodarowania majątkiem Parku Śląskiego – przekazała spółka.

Zarządca wskazuje również na poważne problemy techniczne budynku.

Szczególne zastrzeżenia budził stan instalacji elektrycznej oraz kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W obiekcie przeprowadzono kontrole straży pożarnej i nadzoru budowlanego, które ujawniły problemy wymagające rozwiązania.

„Dach przeciekał? Łataliśmy”. Prowadzący klub odpowiadają na zarzuty

Dotychczasowy dzierżawca Leśniczówki, Sławomir Biegun, oraz zespół klubu przedstawiają zupełnie inne spojrzenie na przyczyny konfliktu.

W opublikowanym 22 listopada oświadczeniu przekonują, że przez lata ponosili ogromne koszty utrzymania wysłużonego budynku, wyręczając w tym jego właściciela.

Według prowadzących Leśniczówkę pieniądze przeznaczano między innymi na naprawę przeciekającego dachu, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę urządzeń wentylacyjnych, remont ogrodzenia, hydrauliki oraz pieca.

Przedstawiciele klubu twierdzą, że poniesione przez nich wydatki były porównywalne z naliczanymi czynszami, a niekiedy nawet je przekraczały.

Podkreślają również, że nie zalegają z płatnościami wobec artystów, dostawców ani podwykonawców.

Ich zdaniem problem dotyczy przede wszystkim rozliczeń z Parkiem Śląskim oraz odpowiedzialności za utrzymanie nieruchomości.

Dotychczasowy dzierżawca przekonuje, że niezależny klub muzyczny nie był w stanie samodzielnie finansować kosztownych remontów budynku, który wymagał gruntownej modernizacji.

Spór o pieniądze i stan techniczny. Obie strony wzajemnie się oskarżają

Jednym z najważniejszych punktów sporu pozostaje kwestia tego, kto powinien ponosić koszty remontów.

Sławomir Biegun twierdzi, że z własnych środków przeznaczył ponad 80 tys. zł na pilne prace zabezpieczające i naprawcze. Jego zdaniem wydatki te powinny zostać uwzględnione przy rozliczaniu zobowiązań wobec Parku Śląskiego.

Zarządca nie podziela jednak tej argumentacji.

Rzeczniczka Parku Śląskiego Aneta Miler wskazywała, że każdy dzierżawca ma obowiązek dbać o użytkowaną nieruchomość. Podawała również w wątpliwość przedstawioną przez dzierżawcę dokumentację poniesionych nakładów.

Obie strony powołują się na wyniki kontroli stanu technicznego budynku, lecz inaczej interpretują odpowiedzialność za ujawnione problemy. Prowadzący klub uważają, że najpoważniejsze zaniedbania obciążały właściciela. Park Śląski podkreśla natomiast obowiązki wynikające z zawartej umowy.

Bez pełnej dokumentacji finansowej, protokołów kontroli oraz zapisów umowy nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć tego sporu.

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Od 1983 roku grali tu najwięksi. Leśniczówka to kawał historii śląskiej muzyki

Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe nie jest zwykłym lokalem gastronomicznym. Jej historia sięga 1983 roku, kiedy dawny parkowy pawilon przekształcono w miejsce spotkań twórców i miłośników muzyki.

Przez kolejne dekady na scenie Leśniczówki występowali artyści związani z polską sceną rockową i bluesową, w tym muzycy zespołów Dżem i SBB.

Z czasem klub stał się również ważną przestrzenią dla mniej znanych wykonawców, młodych zespołów oraz przedstawicieli sceny punkowej, folkowej i metalowej.

Dla wielu muzyków był miejscem pierwszych poważnych koncertów. Dla publiczności – przestrzenią spotkań i muzycznych odkryć, do której wracało się przez lata.

Dlatego decyzja o przejęciu obiektu przez komornika wywołała tak silne emocje.

Czy Leśniczówka zostanie zamknięta na zawsze? Park Śląski ma już plan

Mimo przejęcia nieruchomości władze Parku Śląskiego zapewniają, że nie chcą definitywnie kończyć historii Leśniczówki. Spółka zamierza ogłosić konkurs na nowego najemcę, który podejmie się przywrócenia obiektowi pełnej funkcjonalności.

Plan zakłada zachowanie jego dotychczasowego charakteru kulturalno-gastronomicznego.

W pierwszej kolejności ma zostać przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja stanu technicznego budynku i jego instalacji. Następnie Park Śląski chce znaleźć partnera gotowego sfinansować niezbędne prace remontowe i dostosować obiekt do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa.

Niewykluczone, że koszty remontu będą rozliczane w ramach przyszłej umowy dzierżawy.

Nie podano jednak jeszcze daty ogłoszenia konkursu ani terminu, w którym Leśniczówka mogłaby ponownie otworzyć drzwi dla publiczności.