Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 listopada, przed godz. 7:50 na łuku drogi powiatowej w Małkach, w kierunku miejscowości Pasieki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, doszło tam do zderzenia Renault, czyli autolawety, z ciężarowym Volvo. Autolawetą kierował 36-letni mieszkaniec gminy Jedlnia-Letnisko w województwie mazowieckim.

Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego oraz funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej. Pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną i przesłuchali świadków. Mundurowi sprawdzili również trzeźwość kierowcy Volvo. Mężczyzna był trzeźwy - mówi nam rzecznik KPP w Brodnicy.

Jak przekazują policjanci, nawierzchnia w miejscu wypadku była bardzo śliska. Zebrany materiał dowodowy ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn i okoliczności tragedii.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność. Ujemne temperatury mogą sprawiać, że jezdnie będą śliskie, dlatego warto zdjąć nogę z gazu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.