Zimowa sól drogowa to prawdziwe wyzwanie dla obuwia, pozostawiająca uporczywe, białe zacieki, których zwykła woda nie jest w stanie usunąć.

Odkryj sprawdzony, domowy sposób, który skutecznie eliminuje te nieestetyczne plamy, przywracając butom nienaganny wygląd bez ryzyka uszkodzeń.

Poznaj sekretny składnik, który działa cuda na większość materiałów i dowiedz się, jak łatwo pozbyć się solnych zacieków, aby Twoje obuwie zawsze prezentowało się idealnie.

Przetrzyj tym buty po powrocie do domu, a usuniesz z nich sól

Sól drogowa zimą to zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo. Wykorzystywana jest do posypywania oblodzonych ulic oraz chodników. Doskonale roztapia ona lód, a także zwały śniegu. Niestety ma też swoje wady. Sól drogowa przyspiesza korozję metali, niszczy zieleń i może być skutecznie i nieodwracalnie niszczyć obuwie. W Polsce nadal jest stosowana, ale podlega ścisłym ograniczeniom prawnym. Soli drogowej wolno używać na drogach publicznych, a także na prywatnych posesjach, pod warunkiem, że solanka nie przedostaje się bezpośrednio do gleby oraz wód gruntowych. Sól drogowa zakazana jest w obrębach zielenie miejskiej oraz w parkach. Wiele samorządów decyduje się także na ograniczenie zużycia soli zimą. W Warszawie, Krakowie czy Gdańsku do posypywania chodników wykorzystuje się piasek lub chlorek magnezu.

Jedną z cech charakterystycznych soli drogowej jest to, że wnika ona wgłąb materiałów pozostawiając nieestetyczne i trudne do usunięcia zacieki. Problem najbardziej uciążliwy jest na butach, które zimą pokrywają się białymi plamami. Zwykłe mycie butów wodą na niewiele się zdaje i po wyschnięciu sól znów jest widoczna. Aby skutecznie pozbyć się zacieków z soli należy sięgnąć po domowe sposoby. Jednym z nich jest ocet. Skutecznie i szybko niweluje on białe osady. Sól drogowa, wnikając w materiał buta, krystalizuje się w miarę wysychania wody, tworząc te nieestetyczne białe plamy. Te kryształki mogą również wysuszać i uszkadzać włókna materiału, prowadząc do pęknięć i osłabienia struktury. Ocet, dzięki swojej kwasowości (kwas octowy), reaguje z zasadowymi osadami soli, skutecznie je rozpuszczając i neutralizując. Dlatego właśnie woda z octem jest tak efektywna – kwas dosłownie "rozbija" strukturę soli, umożliwiając jej usunięcie.

Wystarczy, że wymieszasz ocet i wodę w równych proporcjach, a następnie miękką ściereczką przetrzesz zabrudzenia. Rób to delikatnie, aby nie uszkodzić powierzchni buta. Następnie przepłucz ściereczkę wodę i zmyj z cholewki resztki octu. Do butów włóż suche, stare gazety i susz obuwie w temperaturze pokojowej. Pamiętaj, aby nigdy nie suszyć butów pod nagrzanych grzejnikach. Nadmiernie gorące powietrze może trwale zniszczyć buty.

Jak usunąć plamy z soli drogowej z butów zamszowych?

Nieco trudniej czyści się buty zamszowe. W tym przypadku nie można używać, ani octu, ani wody. Oba te produkty mogą pozostawić na butach trwałe zacieki. Buty zamszowe czyści się jedynie specjalnymi szczoteczkami. W ten sposób wyczesuje się zabrudzenia z krótkiego włosia. Innym sposobem na pozbycie się zacieków z soli z butów zamszowych jest przetarcie plam wewnętrzną stroną czerstwego chleba.

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